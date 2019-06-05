МЭР будет внедрять онлайн-ресурсы для популяризации молодежного предпринимательства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ будет популяризировать предпринимательство среди молодого поколения через онлайн-ресурсы, сообщила в среду директор департамента инвестиционной политики и предпринимательства Минэкономразвития РФ Милена Арсланова в ходе дискуссии, посвященной молодежному предпринимательству, на Петербургском международном экономическом форуме.

"В рамках федерального проекта по популяризации (входит в структуру нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" - прим. ТАСС) в отдельный сегмент мы выделяем молодое поколение: студентов, школьников. Они привыкли работать и жить в информационном пространстве, а значит коммуникацию с ними мы будем выстраивать через онлайн-каналы, соцсети, интернет", - сказала она.

По словам Арслановой, популяризация предпринимательства будет проводиться в рамках одноименного федерального проекта и будет основываться на индивидуальном подходе к каждой из целевых аудиторий. Ведомство выделяет несколько таких групп: молодежь, действующие предприниматели, люди старше 45 лет, воспитанники и выпускники детских домов, женщины, люди с ограниченными возможностями здоровья.

"Для нас это сложнее с точки зрения организации, потому что для каждой аудитории будет создан свой канал, свой контент, как образовательный, так и коммуникационный, но мы понимаем, что только так мы можем добиться поставленной цели", - подчеркнула директор департамента Минэкономразвития.

Власти начали реализацию нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" с 2019 года, он рассчитан на период до 2024 года. Одними из главных его целевых показателей являются увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек до 25 млн человек к 2024 году. На реализацию нацпроекта планируется выделить 481,5 млрд рублей.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый "нулевой" день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.