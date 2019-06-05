Минфин предложил увеличить для госкомпаний квоту закупок у малого бизнеса

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минфин предлагает увеличить с 18% до 20% обязательную квоту по закупкам у малых и средних предприятий (МСП) для госкомпаний и госкорпораций. Соответствующий проект правительственного постановления опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

"Проект постановления предусматривает увеличение совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) с 18 процентов до 20 процентов", - отмечается в документе.

Кроме того, предлагается с 15% до 18% увеличить минимальную долю закупок у МСП по прямым торгам (то есть тем, в которых могут участвовать только МСП - вне конкуренции с крупным бизнесом).

Закупки госкомпаний и госкорпораций регулирует Федеральный закон №223, закупки государственных и муниципальных органов власти - ФЗ №44. Минимальная квота госзакупок у МСП в рамках ФЗ №44 меньше по сравнению с корпоративными закупками госкомпаний, составляет 15%.

Недостаток конкуренции в госзаказе

В 2018 году доля закупок у МСП со стороны государства увеличилась с 15,4% до 29,7%, то есть норма была значительно перевыполнена, однако закупки со стороны госкомпаний выросли лишь с 11,2% - до 12,1%, указывала ранее Федеральная антимонопольная служба.

На заседании совета по национальным проектам 8 мая президент РФ Владимир Путин обратил внимание на недостаточную конкуренцию и искусственные барьеры в госзакупках.

В конце мая первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов сообщил, что условия корпоративных закупок будут скорректированы, чтобы исключить дискриминацию малого бизнеса. Министерство договорилось о том, чтобы уравнять условия закупок по двум законам - по 44 и 223.