Центрами поддержки экспорта воспользовались 14 тыс. представителей МСП

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Услугами центров поддержки экспорта воспользовались 14 тыс. представителей МСП, более тысячи - заключили экспортные контракты на сумму $300 млн. Об этом сообщил заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Кирилл Сергашов, выступая на сессии в ходе Петербургского международного экономического форума.

"На начало 2019 года услугами центров поддержки экспорта воспользовались 14 тыс. субъектов МСП, причем более тысячи из них заключили экспортные контракты на сумму порядка $300 млн", - сказал Сергашов.

Центры поддержки экспорта действуют в 76 регионах России. Они оказывают полный перечень услуг по выводу компаний на зарубежные рынки: проводят маркетинговые исследования, делают ребрендинг продукции, оказывают помощь при заключении контрактов. До конца 2019 года планируется открыть три новых центров поддержки экспорта.

С 2019 года власти начали реализацию нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", он рассчитан на период до 2024 года. Одним из главных его целевых показателей является увеличение доли субъектов МСП, а также индивидуальных предпринимателей в общем объеме несырьевого экспорта до 10% к концу 2024 года. Планируется, что 15,4 тыс. субъектов МСП будут выведены на экспорт при содействии центров поддержки экспорта к 2024 году.