Уровень информированности экспортных субъектов МСП о мерах поддержки составляет 5%

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Уровень информированности экспортного сегмента малого бизнеса о мерах поддержки государства составляет 5%. Об этом сообщил в среду заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Кирилл Сергашов в ходе сессии, посвященной глобальным цепочкам добавленной стоимости на Петербургском международном экономическом форуме-2019.

"Уровень информированности экспортных субъектов МСП составляет 5%, поэтому популяризация экспортной деятельности является важнейшей задачей", - сказал Сергашов.

Федеральный проект по популяризации предпринимательства входит в структуру нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Он включает в себя комплекс мероприятий, направленных на увеличение числа занятых в секторе МСП. Для желающих попробовать себя в предпринимательстве федеральный проект предполагает ряд обучающих программ основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и другим навыкам предпринимательской деятельности.