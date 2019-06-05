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Уровень информированности экспортных субъектов МСП о мерах поддержки составляет 5%

В МЭР заявляют, что популяризация экспортной деятельности является важнейшей задачей

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Уровень информированности экспортного сегмента малого бизнеса о мерах поддержки государства составляет 5%. Об этом сообщил в среду заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Кирилл Сергашов в ходе сессии, посвященной глобальным цепочкам добавленной стоимости на Петербургском международном экономическом форуме-2019.

"Уровень информированности экспортных субъектов МСП составляет 5%, поэтому популяризация экспортной деятельности является важнейшей задачей", - сказал Сергашов.

Федеральный проект по популяризации предпринимательства входит в структуру нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Он включает в себя комплекс мероприятий, направленных на увеличение числа занятых в секторе МСП. Для желающих попробовать себя в предпринимательстве федеральный проект предполагает ряд обучающих программ основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и другим навыкам предпринимательской деятельности.

Теги
РоссияМалый и средний бизнес
ПМЭФ-2019
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