Число зарегистрированных пользователей портала "Бизнес-навигатор МСП" достигло 1,8 млн

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Порядка 1,8 млн предпринимателей зарегистрировались на информационном портале "Бизнес-навигатор МСП", сообщила пресс-служба Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП).

"Более 3,8 млн предпринимателей заходили на портал бизнес-навигатора МСП. 1,8 млн зарегистрировались", - говорится в сообщении.

По словам главы Корпорации МСП Александра Бравермана, использование сервисов портала уже привело к конкретным результатам. "По данным ФНС, 482 тыс. субъектов МСП, воспользовавшихся порталом, показали за два года рост выручки и/или численности", - сказал Браверман.

В дальнейшем портал будет интегрирован с Государственной информационной системой промышленности (ГИСП). Это позволит дополнить существующий перечень видов бизнеса промышленным сектором.

Портал "Бизнес-навигатор МСП" работает с 9 сентября 2016 года и призван упростить процесс открытия нового бизнеса. Ресурс охватывает 172 крупных города, 90 видов бизнеса в сферах городского сервиса, содержит более 300 примерных бизнес-планов.