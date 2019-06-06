Малый бизнес за пять лет заключил контракты с заказчиками Москвы на 1 трлн рублей

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Заказчики Москвы за пять лет заключили контракты с субъектами малого предпринимательства (СМП) на 1 трлн рублей. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Москва создает открытые, прозрачные и равные условия для бизнеса при работе на рынке закупок. Особое внимание уделяется участию в закупках субъектов малого предпринимательства. Об этом говорят цифры: за пять лет заказчики города Москвы заключили с субъектами малого предпринимательства контракты на 1 трлн рублей", - сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, чьи слова приводятся на портале

Ефимов отметил, что сегодня наблюдается тенденция роста доли субъектов малого предпринимательства в городском заказе столицы. По его словам, за последние семь лет доля закупок у малого бизнеса увеличилась в 12 раз. "На долю СМП пришлось до 40% всего объема закупок по 44-ФЗ ("О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" - прим. ТАСС) по итогам прошлого года", - добавил он.

Отмечается, что в системе закупок активно участвуют региональные поставщики с помощью платформы "Портал поставщиков". "25% от общего объема закупок Москвы у СМП в минувшем году приходилось именно на региональных поставщиков. Главным драйвером этого процесса стал интернет-ресурс "Портал поставщиков", созданный в качестве инструмента автоматизации малых закупок", - цитирует портал слова руководителя департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, который также спрогнозировал увеличение доли региональных поставщиков в закупках Москвы до 30% в 2019 году.

По данным сайта столичной мэрии, сегодня на портале поставщиков размещают предложения о товарах, работах и услугах более 150 тыс. коммерческих организаций со всей страны, а возможности ресурса для проведения малых закупок в электронной форме используют заказчики из 33 регионов.