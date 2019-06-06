Текслер связал развитие МСП в Челябинской области с промышленным прогрессом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Развитие малого и среднего бизнеса в Челябинской области при снижении реальных доходов населения возможно только в условиях промышленного развития региона. Об этом в четверг сообщил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер на Петербургском международном экономическом форуме.

"В регионе последние пять лет снижаются реально располагаемые доходы населения. Это выражается в снижении, как пример, суммы счета в ресторанах, кафе на 50-60%. <…> Естественно, когда нет промышленного спроса, который обеспечивает, в том числе, зарплаты и крупного промышленного бизнеса, есть проблемы с развитием малого бизнеса. Поэтому первая и ключевая задача - дать толчок <…> промышленному развитию региона", - сказал Текслер на сессии "Миссия "Развитие малого бизнеса". Этап "Реализация".

В качестве положительного примера работы с МСП в регионе Текслер привел созданный два года назад многофункциональный центр "Территория бизнеса". "Когда два года назад этот центр заработал, то в 10 раз вырос суммарный спрос предпринимателей на доступную поддержку", - добавил врио губернатора.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.