Минэкономразвития договорилось с профильными ассоциациями о развитии технопарков для МСП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ договорилось о сотрудничестве с Ассоциацией развития кластеров и технопарков России и Ассоциацией индустриальных парков. Соответствующие соглашения были подписаны в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Первый документ, подписанный министром экономического развития Максимом Орешкиным и директором Ассоциации развития кластеров и технопарков Андрей Шпиленко, предполагает создание и развитие технопарков для обеспечения льготного доступа малого и среднего бизнеса к производственным площадям, что поможет развитию производственных и инновационных компаний.

Соглашение, заключенное Орешкиным и исполнительным директором Ассоциации индустриальных парков Денисом Журавским, предусматривает подготовку предложений в рамках реализации мероприятий по поддержке индустриальных и промышленных парков, предназначенных для субъектов малого и среднего предпринимательства, уточнили в Минэкономразвития.

С 2019 года в России реализуется нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Предполагается, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП за время реализации нацпроекта вырастет с нынешних 22,3% до 32,5%, а число занятых в этом секторе - с 5,8 млн до 25 млн человек. На реализацию нацпроекта планируется выделить 481,5 млрд рублей.

Одной из мер нацпроекта станет создание в регионах России не менее 129 промышленных парков и технопарков, в том числе в сферах высоких технологий и агропромышленного производства. Из федерального бюджета на это выделяется 30 млрд рублей.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.