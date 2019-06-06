Минниханов: реализация проектов в сфере городской среды Татарстана помогла развитию МСП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Более 300 проектов в сфере благоустройства городской среды было реализовано в Татарстане с 2015 года, и эти создание новых объектов в пространстве городов послужило развитию малого и среднего бизнеса в регионе. Об этом на сессии "Партнерство и обмен опытом: новые источники энергии развития" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил президент республики Рустам Минниханов.

"Что касается городской среды, за эти года - с 2015 года мы эту программу ведем - более 300 проектов по всей республике реализовали, самое главное наработали опыт работы с общественностью, чтобы понять, что они хотят. Второе, подготовили "архитектурный десант" - на самом деле большая проблема специалистов, которые в этих вопросах разбираются. Самое главное, это оказалось поддержкой бизнеса, потому что малые архитектурные формы, выстроилась сеть малых предприятий, которые работают в этой сфере", - сказал он.

Поддержку малому и среднему бизнесу в Татарстане оказывает, по словам Минниханова, созданная в регионе биржевая площадка. "Следующее для бизнеса - это доступ к финансам - мы сделали единое окно, около 50 финансовых структур работают в этом и необходимую консультацию получает [бизнес]", - добавил президент республики.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.