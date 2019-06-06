Федеральные обучающие программы для бизнесменов будут реализованы в Ингушетии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Ингушетия и АО "Деловая среда", которое является оператором Всероссийской образовательной платформы знаний и сервисов для бизнеса, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве в области реализации федеральных образовательных проектов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) республики, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе главы региона.

"В рамках соглашения в Ингушетии предполагается реализовать обучающие программы, семинары и тренинги для субъектов МСП, осуществлять контроль за результатами обучения, формированием статистики прошедших очное обучение, а также организовывать работу по привлечению к обучению представителей компаний малого и среднего бизнеса. Кроме того, "Деловая среда" намерена сформировать и вести базу данных предпринимателей, прошедших обучение по программе", - сказали в пресс-службе.

Образовательные программы в первую очередь будут полезны для начинающих бизнесменов и положительно скажутся на экономическом развитии региона.

"Республике крайне интересно подобное сотрудничество, в том числе с учетом реализации нацпроекта "МСП". С каждым годом инвестиционная привлекательность региона растет, увеличивается количество субъектов МСП, запускаются масштабные инвестпроекты, однако мы понимаем, что помимо финансовой поддержки необходима образовательная и информационная. Наши предприниматели должны знать и понимать перспективные направления развития экономики и уметь правильно пользоваться всеми инструментами", - передает пресс-служба слова главы региона Юнус-Бека Евкурова.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.