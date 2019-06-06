Титов не видит необходимости в расширении своих полномочий из-за нацпроекта по МСП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов не считает нужным расширять свои полномочия в рамках реализации нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом он сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

"Не считаю необходимым. Не думаю, что с моей стороны должны быть какие-то особые меры защиты [в рамках нацпроекта по МСП] для малых компаний. Мы должны быть одинаково эффективны для всего бизнеса - большого, среднего, малого", - сказал Титов в ответ на вопрос о возможности расширения полномочий бизнес-омбудсмена в связи с реализацией нацпроекта по МСП.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы. Одними из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек до 25 млн человек в последующие шесть лет. На реализацию нацпроекта власти направят 481,5 млрд рублей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.