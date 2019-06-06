Корпорация МСП поможет компании "Промобот" нарастить темпы сбыта продукции в США и Европу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Корпорация МСП поможет российской компании по производству роботов "Промобот" привлечь 200 млн рублей инвестиций, что позволит компании выйти на глобальный рынок и нарастить темпы сбыта продукции в США и Западную Европу. Сответствующее соглашение стороны подписали на полях ПМЭФ-2019. Об этом ТАСС в четверг рассказал сооснователь "Промобота" Олег Кивокурцев.

"Мы получим ресурсы для выхода на глобальный рынок, для организации правильной работы в США, в Западной Европе и на Ближнем Востоке, мы сможем делать там ряд маркетинговых активностей для увеличения сбыта. Без поддержки МСП было бы сложно нарастить темпы. Корпорация МСП поможет привлечь инвестиции в компанию в размере 200 млн рублей, рассматриваются разные инструменты, в том числе и вхождение в уставной капитал дочерней компании фонда МСП компании "Мир", - сказал он.

По словам Кивокурцева, полученные средства "Промобот" направит на научно-исследовательские работы по основным своим направлениям - искусственный интеллект, распознавание речи, развитие и разработка лингвистической базы, разработка электронных компонентов. Информационную и финансовую поддержку компании окажут еще три стороны соглашения - Российский экспортный центр, корпорация развития ВЭБ.РФ и правительство Пермского края. "Мы готовы предложить компании "Промобот" синтез финансового и нефинансового инструментария - страхование, кредитование, участие в крупнейших отраслевых выставках и форумах, деловых миссиях, поиск потенциальных контрагентов и целый ряд других мер поддержки", - отметил генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

Компания "Промобот" была образована в 2015 году в Перми, является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов на территории России, Северной и Восточной Европы. Ее роботы работают в качестве администраторов, промоутеров, хостес, музейных гидов и выполняют функции сотрудников в некоторых крупных российских компаниях.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.