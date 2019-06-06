Опрос: четверть предпринимателей в сфере МСП не могут развиваться из-за лишнего контроля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Излишние меры контроля и надзора занимают первое место среди причин, препятствующих развитию малого бизнеса в России, этот фактор назвали порядка 25% предпринимателей, опрошенных представителями "Опоры России". Об этом сообщил на ПМЭФ глава общественного объединения Александр Калинин.

"Мы опросили более 600 компаний из всех регионов России на предмет факторов, препятствующих развитию бизнеса. По результатам опроса первое место занимают излишние меры контроля и надзора. Так ответили 25% респондентов", - сказал Калинин в ходе дискуссии, посвященной целям национального развития.

Среди условий, которые также негативно влияют на развитие бизнеса, глава общественного объединения выделил высокую фискальную нагрузку (21%), низкий потребительский спрос (20%) и отсутствие растущих рынков сбыта (9%).

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.