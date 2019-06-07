Чукотка получила около 100 млн рублей на докапитализацию фонда поддержки МСП в 2019 году

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Чукотский автономный округ в 2019 году получил почти 100 млн рублей на докапитализацию гарантийной организации в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщил в пятницу официальный сайт окружного правительства.

"В текущем году в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" округ получил почти 100 млн рублей на докапитализацию региональной гарантийной организации (Фонда развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате докапитализации в три раза (с 5 млн рублей до 15 млн рублей) возросла максимальная сумма поручительства фонда при получении кредитов предпринимателями округа. "Изменения коснулись и размеров предоставляемых кредитов: минимальный размер инвестиционного кредита снижен с 3 до 0,5 млн рублей, максимальный размер кредита для проектов в сферах туризма, гостиничного хозяйства повышен с 1 до 2 млрд рублей. Кредиты на пополнение оборотных средств теперь можно привлечь в размере от 0,5 до 500 млн рублей (ранее от 3 до 100 млн рублей)", - сообщили в правительстве округа.

Малый и средний бизнес может получить льготные кредиты во всех работающих на Чукотке банках по ставке не более 8,5%, как на реализацию инвестиционных проектов, так и на пополнение оборотных средств.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.