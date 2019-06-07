Пользователи "Портала поставщиков" заключили контракты на 10 млрд рублей с начала года

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Пользователи интернет-ресурса "Портал поставщиков" заключили контракты на общую сумму в 10 млрд рублей с начала 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.

"Более 135 тыс. контрактов малого объема на сумму 10 млрд рублей заключены с использованием интернет-ресурса "Портал поставщиков" с начала 2019 года", - говорится в сообщении.

Востребованность ресурса как у московских, так и у региональных предпринимателей отметил руководитель департамента Геннадий Дегтев.

"Заказчики Москвы заключили около 112 тыс. контрактов, при этом заказчики из регионов также демонстрируют высокую активность и с начала года провели через портал почти 24 тыс. закупок малого объема", - сказал Дегтев.

Он также добавил, что регионами-лидерами по использованию портала поставщиков стали Пермский край, Кемеровская и Новгородская области.

"Портал поставщиков" создан для автоматизации процедур закупок малого объема правительством Москвы. На сегодняшний день на портале зарегистрированы поставщики из всех регионов России, более 90% из них являются представителями малого бизнеса. По итогам 2018 года объем закупок на портале составил около 25 млрд рублей.