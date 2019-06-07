Оренбургская область и ВТБ будут сотрудничать в области модернизации предприятий

ТАСС, 7 июня. Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер и председатель правления банка ВТБ Денис Бортников на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение, согласно которому стороны будут сотрудничать в области инновационного развития промышленного комплекса и техперевооружения предприятий, сообщается в пятницу на портале областного правительства.

"Соглашение предусматривает взаимодействие в области реализации экономической, инвестиционной и социальной политик, в частности, в сферах внедрения современных банковских технологий, поддержки инновационного развития промышленного комплекса, технического перевооружения и модернизации предприятий, кредитования в рамках региональных и государственных программ поддержки бизнеса", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что соглашение будет направленно также на поддержку малого и среднего предпринимательства. "В рамках реализации национальных проектов за пять лет мы планируем увеличить количество предпринимателей на 64 тыс. человек. Рассчитываю, что новое соглашение даст импульс развитию предпринимательства в Оренбургской области", - приводится слова врио главы региона в сообщении. По данным пресс-службы, к 2024 году в сфере МСП в регионе должно быть занято 262 тыс. человек.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.