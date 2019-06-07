Корпорация МСП и "Трудовые резервы" договорились развивать малый спортивный бизнес

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Корпорация МСП и физкультурно-спортивная организация "Трудовые резервы" совместно займутся развитием малого и среднего предпринимательства в сфере физкультуры и спорта. Соглашение о взаимодействии было заключено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019), сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

"[Стороны] объединят усилия в области проработки мер поддержки субъектов МСП в целях вовлечения населения в систематические занятия физкультурой и спортом и замещения импортного спортивного оборудования и инвентаря российскими аналогами, в том числе с учетом возможностей портала "Бизнес-навигатора МСП", - говорится в сообщении.

Корпорация МСП и "Трудовые резервы" также займутся информационной поддержкой бизнеса и будут содействовать созданию спортивных клубов на малых и средних предприятиях

Господдержка малого спортивного бизнеса создаст условия для развития массового спорта и популяризации здорового образа жизни, отметил глава Корпорации МСП Александр Браверман.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.