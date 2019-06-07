Чуйченко: власти будут использовать бизнес-навигатор МСП в рамках "регуляторной гильотины"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Правительство будет использовать бизнес-навигатор МСП (электронный онлайн-сервис поддержки малого бизнеса - разработка Корпорации МСП) в рамках реализации системы регуляторной гильотины. Об этом рассказал на ПМЭФ вице-премьер Константин Чуйченко в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Мы так и делаем. Мы очень плотно взаимодействуем с бизнесом, с бизнес-объединениями, они участники всех наших рабочих групп. Сейчас мы будем формировать рабочие группы по направлениям, по отдельным видам надзора, и там бизнес будет представлен", - сказал Чуйченко, отвечая на вопрос ТАСС о возможном использовании бизнес-навигатора в рамках реализации системы регуляторной гильотины.

Он добавил, что необходимо уйти от оценки норм, чтобы не терять времени.

Необходимо исходить из риск-ориентированного подхода, где каждое требование должно быть направлено на устранение определенного риска для общественных интересов.

Правительство России проводит масштабную реформу контрольно-надзорной деятельности. Механизм так называемой регуляторной гильотины предполагает отмену с 2021 года всех контрольно-надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.

Кабмин планирует направить в Госдуму соответствующий законопроект о государственном контроле и надзоре в сентябре 2019 года. Первая версия документа ранее была опубликована Минэкономразвития. Заместитель руководителя аппарата правительства Юрий Любимов отметил на сессии ПМЭФ, что итоговая версия законопроекта будет существенно доработана.

О форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Полностью текст интервью читайте на портале "Будущее России. Национальные проекты".