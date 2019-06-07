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ПМЭФ-2019

Браверман: доля предприятий МСП в сфере сервиса может достичь 40%

По словам главы Корпорации МСП, малый и средний бизнес сосредоточен в значительной части в сервисном секторе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Доля малых и средних предприятий (МСП) в сфере сервиса и оказания услуг может в ближайшее время увеличиться до 40%, сказал глава Корпорации МСП Александр Браверман в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

"Малый и средний бизнес сосредоточен в значительной части в сервисном секторе. И сегодня 35% товаров в работе услуг, которыми пользуются в сервисном секторе [приходится на малый бизнес], - отметил Браверман. - Думаю, 40% вполне реалистичная цель".

Браверман пояснил, что он ориентируется на данные информационного интернет-сервиса поддержки малого бизнеса "Бизнес-навигатор МСП".

С 2019 года власти начали реализацию нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", он рассчитан на период до 2024 года. Одними из главных его целевых показателей являются увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек, до 25 млн человек к 2024 году. На реализацию нацпроекта планируется выделить 481,5 млрд рублей.

Теги
РоссияПМЭФ-2019
ПМЭФ-2019
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