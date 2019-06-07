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ПМЭФ-2019

Азаров: Самарская область поднялась в рейтинге инвестклимата АСИ благодаря поддержке МСП

По словам губернатора региона, в 2017 году Самарская область занимала 65-ю позицию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Самарская область поднялась на 24 место в рейтинге инвестклимата АСИ благодаря региональной поддержке бизнеса, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций, сообщил в пятницу ТАСС губернатор региона Дмитрий Азаров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Это не просто строчка в рейтинге, а качественные, заметные изменения: совершенствование мер региональной поддержки бизнеса, создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций, снижение бюрократических барьеров и сокращение сроков выдачи разрешительной документации", - сказал он.

Глава региона также отметил, что в 2017 году Самарская область занимала 65-ю позицию в национальном рейтинге и поднялась на 41 пункт.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
РоссияСамарская областьПМЭФ-2019
ПМЭФ-2019
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