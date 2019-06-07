Главы регионов высказались против избыточности проверок МСП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Прямая связь с предпринимателями и переформатирование работы контрольно-надзорных органов позволят снизить давление на бизнес в регионах, которое в ряде субъектов остается избыточным, считают главы российских регионов и опрошенные ТАСС эксперты.

Президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), указал на то, что одной из актуальных проблем, которая волнует бизнес, остается избыточное вторжение правоохранительных органов в работу компаний. Он напомнил, что в этом году власти РФ запустили самую масштабную за последнее время реформу в сфере контрольно-надзорной деятельности - с 1 января 2021 года будет прекращено действие всей прежней нормативно-правовой базы, взамен должна быть сформирована четкая система требований. Также, по его словам, в этом году будет запущен электронный сервис, который позволит объективно сопоставлять информацию по проверкам и выявлять несоответствия.

Меняющиеся правила и наказание

Общественный уполномоченный при бизнес-омбудсмене Борисе Титове по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи считает, что одной из основных проблем предпринимателей на данный момент является "дикое количество постоянно меняющихся правил". "Как только будут понятны правила игры и не будет излишних требований, не будет возможностей цепляться за бизнес по любому поводу и без повода", - говорит он.

По его словам, когда региональные власти понимают, что предприниматели помогают наполнять экономику реальными деньгами, в субъектах начинают создавать комфортные условия для ведения бизнеса. Также Хуруджи отмечает среди проблем бизнеса чрезмерность меры пресечения по соответствующей статье УК РФ. "Основная ситуация, на которую мы рассчитываем, 70% проблем снимется, если предпринимателей по экономическим преступлениям … будут переводить не на домашние аресты, не в СИЗО, а на залог. И это даст экономике России в дальнейшем несколько процентов роста ВВП", - считает он.

В пример Хуруджи привел Новгородскую область, в которой нет ни одного находящегося под следствием предпринимателя, которого содержат в СИЗО, - им избирают более мягкую меру пресечения. "Мы уточняли у омбудсмена, и подтвердилась информация, это показательно. И предприниматели, выбирая регион, в который идти, в который вкладывать, будут учитывать в том числе и этот фактор", - рассказал он.

"Бизнес-онлайн"

Президент Татарстана Рустам Минниханов считает, что обозначенная проблема в регионе присутствует, однако существуют механизмы, которые позволяют устранить давление. "Мы этим занимаемся. Это даже может быть в некой ментальности проверяющего, ее надо переформатировать. Не зря президент принял решение, что все надзорные вещи мы должны пересмотреть, они уже устарели", - сказал ТАСС глава республики.

В Чукотском автономном округе, по словам губернатора округа Романа Копина, в вопросах давления на бизнес "есть над чем работать". Копин пояснил, что при небольшом количестве предпринимателей в регионе число регулирующих органов не уступает другим субъектам РФ. "Я думаю, что в этом основной вопрос, поэтому будем искать решение", - сказал Копин ТАСС.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, правоохранители, надзорные органы и власть "хорошо взаимодействуют с бизнесом". Аналогичного мнения придерживается и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, который в разговоре с корреспондентом ТАСС отметил, что все проверки бизнеса проходят согласно плану.

"У нас есть план проверочных мероприятий, который согласуется с прокурором <…> Никто вне планов никогда не лезет, если нет критической точки", - поделился мнением Евкуров, отметив, что сам бизнес при этом "должен соблюдать правила игры".

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава Бурятии Алексей Цыденов также обозначили свои регионы как привлекательные для бизнеса. "У нас с бизнесом вообще прямая связь - у нас в Whatsapp есть группа "Бизнес-онлайн", где присутствую я, все правительство, контрольные органы", - рассказал ТАСС Цыденов.

Полное доверие

Глава Тверской области Игорь Руденя считает, что, прежде всего, для снижения давления на бизнес властям регионов необходимо быть открытыми, во-вторых - работать с правоохранительными органами. "Мы активно работаем с правоохранительными органами, я считаю, что у нас одна из самых эффективных систем взаимодействия с правоохранителями. Мы видим, какой из этого есть положительный эффект в развитии региональной экономики", - отметил в беседе с ТАСС Руденя.

В Мурманской области для снижения давления на предпринимателей власти разработали дорожную карту по сокращению процедур в порту Мурманск. "В ближайшее время будут устранены проблемы, которые мешают рыбакам заходить в порт Мурманск", - сказала ТАСС вице-губернатор области Ольга Кузнецова.

В свою очередь, губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что в подобных ситуациях "важно найти грань, когда это чрезмерное давление на бизнес, а когда манипуляция и нарушение закона самим бизнесом". "Должна быть возможность предпринимателям на какой-то площадке собраться под руководством губернатора, где будут и федеральные, и силовые структуры", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС Моор, уточнив, что в данном случае все строится на доверии.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев считает, что надзорные органы должны сконцентрироваться на рискоориентированных предприятиях, которые могут потенциально угрожать жизни человека.

"Мы должны понимать, что есть такие предприятия, здесь должны быть правильными контроль и надзор. Вмешательство в бизнес часто приводит к тому, что бизнес просто останавливается, а иногда разрушается. Если это цель, то тогда мы точно не туда движемся. Я думаю, что и контрольные, и надзорные, и правоохранительные органы должны способствовать тому, чтобы бизнес развивался", - отметил ТАСС Голубев, уточнив, что стоит обратить внимание на региональное законодательство, которое нуждается в корректировке.