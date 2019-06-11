Дневник предпринимателя: дети + любовь = книга

Я поняла, что придумала крутую идею. Такого нет нигде в мире. Класс! Что дальше? Я записала коротенькое видео, где показала, как работает книжка-прототип, разослала всем друзьям и знакомым. Все сказали супер, на этом все и закончилось. Муж сказал, что я "молодец, но лишних денег нет". Меж тем моя мечта становилась все больше – я грезила о собственном издательстве. Я в молодости профессионально занималась прыжками в высоту. Там у тренера есть такой принцип, если ты стабильно прыгаешь 140 см, то он ставит 145, утверждая, что это 140. Поначалу тебя ломает, а потом ты берешь эту высоту. Также и с мечтой, в какой-то момент она тебе кажется нереальной, но если ты не сдаешься и делаешь, то она сбывается. Свой первый капитал для старта я собрала через краудфандинговую площадку, как стартап. Люди поверили в мою идею, перечислив больше полумиллиона рублей. За это впоследствии они первыми получили мои книги. Так, был сделан второй шаг.

Я трудоголик. Всю жизнь. Везде и всегда. Долго работала в медиа – сделала карьеру, репутацию и имя. Как-то не задумывалась о собственном бизнесе, этому поспособствовали мои дети – у меня их кстати трое. Последняя беременность была сложная – девочки-двойняшки. Несколько лет назад им понадобилась экстренная медицинская помощь, пришлось все продать и уехать в Америку. Девочки были вынуждены постоянно находиться в больнице. Я все думала, как им передать свою заботу, всю мою любовь – все эти домашние ощущения. В 2016 году мы вернулись обратно в Россию: без финансов, без своего дома, с тремя детьми на руках. Такая дорога в никуда. Мне впервые пришлось не работать, а целиком заниматься детьми. Я была полностью обнуленной – без мечты. Состояние не очень. Мысль, как можно передать детям любовь, когда ты вынужденно не рядом, меня не покидала. И вот однажды я проснулась посреди ночи, пошла в комнату сына, взяла картон, вырезала книжку, а к ней скотчем прикрепила диктофон на батарейках. Так появилась мечта. Мечта – создать книжку, на которую можно записывать собственный голос. Теперь вместо нолика была единица. Уже что-то.

Как перебороть страх отказа

Когда книжка была доработана, я стала ее продвигать в различные крупные книжные магазины. Я совершала кучу холодных звонков, это было страшно. Страшно, когда отказывают, не перезванивают, забывают. Чудовищно сложно – постучаться второй раз. Но знаете, надо себя перебороть. Потом становится легче. Потом стало получаться. Я стала привлекать к себе внимание, используя социальные сети, где рассказывала о своей семье. Клиенты видели, что я мама со стажем и знаю, что нужно детям. Появилось доверие. Потом начала искать нетрадиционные рынки. Так, мои книги появились в продуктовых магазинах рядом со сладостями, в маленьких бутиках детской одежды. В итоге каждый барьер на моем пути превращался в мостик, возможно где-то и слишком высокий, но квест я всегда проходила. Три самых сложных этапа в бизнесе было пройдено.

Не бойся просить о помощи

Когда ты маленький бизнес – не бойся просить о помощи. Как правило, на этом этапе очень многие стараются помочь и многие закрытые двери легче открываются. Не страшно просить перенести встречу, страшно не прийти на нее и не выполнить обещание. Не страшно первый раз не рассчитать количество времени на изготовление заказов, страшно не доставить вообще. Не страшно зайти на тот же портал Бизнес-навигатора МСП (онлайн-ресурс, разработанный Корпорацией МСП для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело – прим.), страшно вообще не открыть бизнес и не дать своей мечте сбыться. К слову, в навигаторе начинающим предпринимателям проще всего выбрать нишу для бизнеса, так как ее можно там же и протестировать, составить бизнес-план и уже иметь представление, куда двигаться дальше за поддержкой. Поэтому надо везде пробовать и пытаться. Сделав много маленьких попыток – где-то обязательно будет твоя десятка возможностей. Многократно проверено на себе. Так, разговорившись с одним знакомым и рассказав о своем бизнесе, я получила бизнес-встречу с важным клиентом. До этого долго не могла получить к нему доступ.

Как избавиться от синдрома отличника

Я люблю все делать на отлично. Если рекламная компания, то выверенная идеально. Если сайт, то самый лучший и продвинутый из всех возможных. В бизнесе поняла – не получится делать все безукоризненно. Надо делать хоть что-то, везде и по чуть-чуть, иначе не продвинешься даже на миллиметр. Поэтому я просто начала делать, а потом в процессе дорабатывать, как с разработкой книжек, так и с наладкой бизнес-процессов.

Если ты малый бизнес, возможности могут быть повсюду

Это на самом деле так. Я нахожу возможности для развития своего бизнеса почти везде. В парках, во встречах с друзьями, в детском саду, в ресторане. И много-много где еще. Приведу пару примеров. Во всех кружках, куда ходят мои дети, я тестирую свою продукцию. Таким образом, разрастается и ассортимент. Помимо интерактивных книжек, у меня появились переводные татуировки, раскраски, открытки-диктофоны, постер-алфавит и так далее. Я все тестирую на друзьях своих детей, сразу получая обратную связь. Вижу, что заходит, а что не заходит. Безусловно, это не дает полное понимание запросов рынка, но эффект есть. И таких спонтанных возможностей у меня много. Возможностей, которые превращаются в чудеса.