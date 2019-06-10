Предприятия от Камчатки до Калининграда стали лауреатами бизнес-премии "Золотой Меркурий"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата РФ (ТПП) в понедельник наградила лауреатов премии в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий" 2019 года, ими стали малые предприятия из разных регионов России - от Камчатки и Новосибирска до Архангельска и Калининграда.

Лучшим малым предприятием в сфере промышленного производства признана петербургская "Ассоциация ВАСТ", в сфере строительства - "Русский двор" из Камчатского края, в сфере производства потребительской продукции - новосибирская торгово-производственная компания "ДЕКО", в сфере услуг - ростовское научно-производственное предприятие "Информационно-измерительная техника и технологии", в сфере инновационной деятельности - пермский "Технотроникс".

Награду как лучшее предприятие-экспортер в сфере промышленного производства получил Новочеркасский электродный завод (ЭПМ-НЭЗ), в сфере производства потребительской продукции - "Архангельский траловый флот", в сфере международного инновационного сотрудничества - калининградское Опытное конструкторское бюро "Факел". Лучшим семейным предприятием признано подмосковное фермерское хозяйство "Свободный труд".

В 2019 году заявки на участие в премии "Золотой Меркурий" подали 210 предприятий из 50 регионов России.

Победителей выбрало на основе анализа экономических показателей предприятий конкурсное жюри, в состав которого входят представители власти, ТПП, предпринимательских объединений и эксперты. Бизнес-премия "Золотой Меркурий" учреждена ТПП, конкурс проходит при поддержке Федерального Собрания и Минэкономразвития.