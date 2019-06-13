"В кофе вся сила, брат!" Или как подсадить офисную Москву на справедливые цены

Основатель популярной кофейной сети "Правда кофе" Филипп Лейтес рассказал ТАСС, как заработать на формате "take away", и почему в потребительской корзине явно не хватает кофе.

Посчитал на оптимизме

История сети кофеен "‎Правда кофе"‎ берет свое начало в 2010 году. Именно тогда молодой бариста из Москвы Филипп Лейтес решил основать собственное производство обжарки кофе. На тот момент молодой человек уже успел поработать в различных кофейнях, и, по его мнению, имел безупречный бизнес-план и круг знакомств среди потенциальных потребителей продукта.

В качестве инвесторов выступили отец начинающего бизнесмена и друг семьи, они поддержали идею молодого человека и направили на развитие бизнеса 2 млн рублей. Филипп нашел подходящее помещение, заказал необходимое оборудование в Германии и в 2011 году запустил производство под названием Coffee Workshop.

"Мой бизнес-план получился очень оптимистичным, уместился на листе формата А4, но был далек от реального положения вещей. Думал, что буду поставлять кофе где-то в 50 кофеен, подсчитал сколько смогу заработать, покупая у поставщиков зерно по 250 рублей за 1 кг и продавая после обжарки за 500 рублей, что ниже средней цены по рынку. Но, когда открыл производство, желающих закупать у меня зерно оказалось не так много, как я планировал. Большинство компаний доверия не проявили, да и качество на первоначальном этапе выходило сомнительным", - рассказывает Филипп.

Выручки в тот год едва хватало, чтобы закрыть аренду, но молодой предприниматель продолжал вникать в тонкости процессов обжарки кофе, совершенствовать качество продукта и параллельно работать бариста в московских кофейнях.

Порадовать офис

Стабилизировать финансовое положение компании помогла победа Лейтеса сначала на российском, а затем на мировом чемпионате барменов и бариста.

"Получился своеобразный пиар среди того круга людей, кто разбирается в кофе. Многие сразу захотели попробовать продукт, который я делаю", - вспоминает бизнесмен.

Производство, расположенное в Москве на улице Правды, стало набирать обороты, тогда Филипп заметил, что с каждой партии обжарки остается по 200-300 гр кофе. Сначала предприниматель угощал этим кофе друзей, знакомых, охрану, но его копилось все больше и больше. Лейтес решил реализовать избыток, арендовав во дворе бизнес-центра на одноименной улице заброшенный киоск и открыть кофейную точку.

"Я арендовал киоск за 7 тыс., сам его оборудовал, поставил кофе-машину и открыл кофейню формата "take away". Варил эспрессо, капучино, американо. На все была единая цена - 50 рублей, просто хотелось порадовать людей. Практически сразу у киоска начала выстраиваться очередь из офисных сотрудников", - рассказывает Лейтес.

К слову, и сейчас большинство кофеен сети располагаются возле бизнес-центров и имеют успех среди тех, кто спешит утром на работу и нуждается в порции кофеина. Справедливая цена за чашку, по-прежнему, визитная карточка сети – сегодня выпить американо или капучино в мини-кофейне можно за 70 рублей.

Правда без точки

Первый ларек начал приносить Филиппу неплохой доход, и в течение нескольких лет предприниматель открыл еще пять точек продаж с совокупным ежемесячным оборотом около 4 млн рублей.

"Мы должны были называться "Кофе-точка". Дизайнер разработала для нас логотип, в типографию уже вот-вот должны были уйти вывески, стаканчики, но меня что-то смущало. Я стал искать в интернете похожие названия и увидел, что такая "точка" есть в Мурманске, Екатеринбурге. Было очевидно, что нам нужно другое название. Стали думать с ребятами: "Мы на улице Правды, у нас правдивая, справедливая цена. Решили, что будем называться – "Правда кофе". А логотип для кофейни уже разработала моя жена", - улыбается Филипп.

Предприниматель объединил существующие кофейни под брендом "Правда кофе" и начал масштабировать свой бизнес за счет продажи франшизы.

По словам Лейтеса, первая франшиза была совсем "сырой", и скорее носила партнерский характер, но именно на ней Филипп отработал бизнес-модель, и в 2016 году уже смог представить потенциальным партнерам полноценный франчайзинговый пакет.

"Стоимость нашей франшизы с 2016 года не изменилась – это 1,2 млн рублей. Паушальный взнос составляет 350 тыс. рублей. Мы передаем партнеру все знания и технологии, которыми обладаем, остальные средства уходят на оплату кассового оборудования, кофе-машины и другой необходимой техники. Партнер получает сопровождение как до открытия бизнеса, так и семь месяцев после", - объясняет Лейтес.

В среднем, оборот кофейни может варьироваться в пределах 800 тыс. рублей до 2,3 млн рублей, из них 6% роялти франчайзи платят сети начиная с четвертого месяца работы, чистая прибыль партнеров на одной точке начинается с суммы в 110 тыс. рублей.

Сегодня под брендом "Правда кофе" по франшизе открыта уже 61 мини-кофейня в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодаре, и даже в Казахстане (Алма-Аты). Стремительный рост сети подтолкнул Филиппа на создание в 2015 году собственной школы бариста, где ежедневно тренеры обучают новых сотрудников, а также персонал сторонних кофеен.

Эксперимент со вкусом

Сегодня франшиза позволяет Филиппу иметь контролируемый рынок сбыта для производства. Кроме того, еще 10 мини-кофеен принадлежат управляющей компании, одна из них - представляет собой экспериментальный проект "Правда Вкуса", где кроме напитков можно найти готовую еду: супы, салаты, сэндвичи.

"Мы посчитали, что продажа еды такого формата может приносить порядка 50 тыс. рублей в день. Некоторые наши кофейни только на напитках делают выручку порядка 100 тыс. рублей. Если объединить два таких формата, можно в несколько раз увеличить прибыль точки. Но здесь, главное, найти подходящее помещение. Правда, сейчас с этим проблем не возникает, существует множество различных платформ, например, Бизнес-навигатор МСП (электронный онлайн-сервис поддержки малого бизнеса — разработка Корпорации МСП — прим. ТАСС), который позволяет отследить появляющиеся предложения на рынке аренды, и даже дает приблизительный расчет рентабельности точки", - объясняет Лейтес.

Оборот управляющей компании - от 11 до 14 млн рублей, прибыль составляет 20-35%.

Обращение к президенту

На вопрос о ведении бизнеса в России Филипп смеется, говорит, что, в целом, ему комфортно вести предпринимательскую деятельность в стране, но есть ряд позиций, которые смогли бы повлиять на темпы роста и развития компании.

"Цена за аренду производственного помещения достаточно высокая, я плачу 400 тыс. рублей в месяц, и мне бы хотелось видеть от государства взаимовыгодные предложения по ипотеке для МСБ, например, под 9%. Тогда я буду понимать, что через 10 лет, смогу наращивать объемы производства, и направить финансовые потоки на его развитие", - подчеркивает предприниматель.

Есть у Лейтеса к властям еще одно смелое предложение, с которым, пожалуй, согласится каждый россиянин, чье утро и рабочий день неотъемлемо сопровождаются чашкой кофе.

"Есть пакет социально значимых продуктов: хлеб, молоко, мясо. Было бы хорошо увидеть в этом списке еще и кофе, что, соответственно, привело бы к снижению НДС (прим. налог на добавленную стоимость) с 20% на 10%. А это значительно улучшило бы условия ведения бизнеса в нашем сегменте", – улыбается Филипп.

Предложение предпринимателя носит вполне справедливый характер, ведь каждая точки сети в день продает порядка 700 чашек кофе, что говорит о высоком спросе на стаканчик, который так часто можно увидеть утром в руках большинства прохожих.

Беседовала Мария Савельева