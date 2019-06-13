Как построить кофейный бизнес, создав офисный must have по справедливой цене

Для московского предпринимателя Филиппа Лейтеса приготовление кофе всегда было отдельным видом искусства. До 2010 года молодой человек работал в различных кофейнях столицы, обучал начинающих бариста и изучал рынок кофе, а в 2011 году открыл собственное обжарочное производство, вложив в него чуть более 2 млн рублей.

Филипп полагал, что благодаря знанию рынка потенциальных заказчиков, сможет продавать продукт как минимум в 50 кофеен столицы, но на деле владельцы заведений не спешили заказывать кофе у Лейтеса, и первый год производство едва покрывало расходы на аренду.

Ситуация изменилась после победы Филиппа сначала на российском, а затем на мировом чемпионате барменов и бариста. Российский рынок заинтересовался производством талантливого бариста, и бизнес стал набирать обороты.

Чтобы реализовать остаток кофе с партий обжарки, предприниматель открыл маленькую кофейню формата "coffee-to-go" во дворе бизнес-центра на улице Правды. Так началась история популярной российской сети «Правда кофе». Формат, предложенный Лейтесом, понравился офисным сотрудникам, и за несколько лет предприниматель открыл еще четыре кофейни, а с 2016 года стал масштабировать бизнес за счёт продаж франшизы.

Сегодня "Правда кофе" есть во многих крупных городах России и даже в СНГ. А оборот управляющей компании ежемесячно составляет от 11 до 14 млн рублей, из которых прибыль - 20-35%.