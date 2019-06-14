"Без отходов". Как заработать, заботясь об экологии

Куда девается мусор?

История бизнеса Ларисы Петраковой не похожа на большинство тех, что рассказывают предприниматели: в его основу легла активная гражданская позиция и простая вера в то, что абсолютно каждый человек способен сделать этот мир немного лучше.

Проблема ежегодно растущих мусорных свалок в стране привела девушку к доскональному изучению этого вопроса. Несколько лет назад в своей семье Лариса начала разделять все бытовые отходы, а затем и вовсе стала задумываться об их сокращении.

"Сегодня мусорные свалки выглядят следующим образом: пластик, стекло, металл, пищевые отходы – все в одной несортированной куче. И с этими свалками ничего не происходит, потому что большинство отходов не перегнивают, в лучшем случае, через несколько лет это все рекультивируют, после чего отходы в почве начнут производить токсины, портить природу и ее ресурсы, которыми мы пользуемся: воздух, воду, еду ", - рассказывает предпринимательница.

Ноль отходов

В поисках решения Лариса случайно наткнулась на видео в интернете, где автор концепции zero waste (ноль отходов) из Франции Беа Джонсон рассказывала, как построить жизнь без мусора. Лариса зацепилась за эту идею и принялась искать такой магазин, где можно было бы купить качественные продукты на развес, экологически чистую упаковку и другие товары многоразового использования.

В Москве такого магазина не оказалось, да и в России на тот момент их было всего три: в Петрозаводске, Бийске и Тюмени.

"Тогда я решила сама его открыть ", - улыбается предпринимательница.

Так, в 2018 году началась работа над созданием пространства, которое бы в своей концепции выступало за "ноль отходов". Лариса стала искать подходящих поставщиков, посещать продовольственные выставки и формировать ассортимент магазина. Чтобы начать свое дело девушке потребовалось 1,3 млн рублей.

Готовы жить без упаковки

Первый магазин был открыт в Мякинино и стал для предпринимательницы своеобразным тест-драйвом.

"Мне хотелось понять, насколько это интересно людям. Оказалось, что желающих приобрести товары многоразового использования или купить без упаковки – очень много. Единственная проблема магазина – большая удаленность от центра. Кроме того, он располагался на втором этаже торгового центра, и к нам заходили только те, кто целенаправленно ехал в Zero Waste Shop", - вспоминает Лариса.

Первое время магазину едва удалось выходить на самоокупаемость, но видя потенциал своего бизнеса, девушка решила рискнуть и переехать в пространство креативного кластера – Flacon. Удачно выбранное место увеличило клиентский поток в несколько раз.

"Начинать этот бизнес оказалось не просто, ведь в Москве мы – единственные, кто выступил с такой концепцией. Было сложно найти поставщиков, найти с ними взаимопонимание. Еще одна большая проблема – в России, в принципе, нет культуры разделения отходов, и люди не привыкли ходить в магазин со своей упаковкой или контейнерами, не все понимают, для чего это нужно", - объясняет Петракова.

Веганы складывают в мешочек

Но, как показал бизнес Ларисы, комфортно жить без пластиковой упаковки – не утопия. В маленьком магазинчике можно купить парочку хлопковых мешочков, там же наполнить их орехами, семечками, гранолой, печеньем. Или, приехав со своей тарой, купить муку, различные крупы или ароматные специи.

Есть место и для необычных товаров, например, люффа, которая является экологической заменой губке для мытья посуды, или таблетки для чистки зубов, к которым, заодно, можно приобрести и зубную щетку из древесины.

По словам предпринимательницы, переезд на территорию дизайн-завода сильно изменил финансовую сторону бизнеса.

"Мы рассчитывали на продвинутую публику, на молодежь, которая задумывается про осознанное потребление, и в этом смысле Flacon нам отлично подошел. Когда переехали, обороты выросли в разы. Сейчас пытаемся к этому адаптироваться", - рассказывает предпринимательница.

Сегодня оборот магазина составляет 1,2 -1,3 млн рублей в месяц, из которых прибыль –10-20%.

"У нас все еще нет вывески, но люди части заходят случайно, спрашивают, кто мы такие. Мы рассказываем, и все реагируют положительно, возвращаются. У нас появились постоянные покупатели. Нашим клиентам до 30 лет, это хипстеры, йоги, гринписовцы, экологи, в основном девушки, очень много веганов – это все наше, они в теме, - смеется девушка. – Есть люди, которые только начинают задумываться о сортировке мусора, и тоже потихоньку подтягиваются".

Масштабировать и заботиться

Как отмечает предпринимательница, еще год назад производителей было сложно найти, но сегодня они сами стали приходить в магазин с предложениями о поставках различной продукции.

"Мы открылись в мае 2018 года, и с лета уже начали появляться маленькие компании, которые шьют мешочки, делают восковые салфетки или те, кто готов поставлять еду на развес в оборотной таре. За год работы их стало действительно много, и это – очень хорошо " – считает Петракова.

Такая динамика заставляет Ларису верить, что в скором времени магазины по типу Zero Waste Shop могут появиться в каждом районе, как супермаркет "у дома". При этом девушка признается, что эта мысль приходит к ней не в качестве идеи о масштабировании бизнеса, а как желание снизить потребление пластиковой продукции и сократить в разы количество неперабатываемых отходов.

"Думаю, что скоро в России покупатели будут готовы к такому формату. В ближайшем будущем надеюсь открыть еще несколько магазинов, и здесь, как показал личный опыт, необходимо грамотно подобрать локацию и понимать спрос в районах. В этом плане я традиционно рассчитываю на Бизнес-навигатор МСП (электронный онлайн-сервис поддержки малого бизнеса — разработка "Корпорации МСП" — прим. ТАСС). Там можно подобрать локацию, как коммерческую, так и муниципальную. А также посчитать поток людей по каждой выбранной локации, что очень удобно", - объясняет Лариса.

В дальнейшем девушка планирует увеличить ассортимент продовольственных товаров и запустить доставку еды с оборотной тарой. Идей - много.

"Мне нравится движение "ноль отходов" тем, что не надо ждать действий от властей или сообществ. Это то, что каждый человек может воплотить в жизнь по собственному решению независимо ни от кого, только лишь от собственной сознательности и желания хоть немного позаботиться о нашей планете", - заключает Лариса.

Беседовала Мария Савельева