Предприятия смогут получать господдержку в течение двух лет после потери статуса МСП

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Предприятия, которые перестали отвечать условиям отнесения к субъектам МСП, смогут в течение 2 лет сохранять право на получение государственной поддержки. Об этом говорится в тексте проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 4 и 4.1 ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме того, такие предприятия смогут сохранить статус субъекта МСП на срок до двух календарных лет, в том числе с указанием в реестре на срок сохранения такого статуса. Первое внесение сведений о таких субъектах МСП в реестр должно быть осуществлено 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором вступил в силу соответствующий Федеральный закон, на основе сведений, имеющихся у ФНС России по состоянию на первое число этого месяца, уточняется в документе.

"Указанные изменения направлены на обеспечение стабильности ведения предпринимательской деятельности хозяйствующими субъектами, сведения о которых внесены в реестр, в переходный период развития их бизнеса, в том числе в части сохранения за такими субъектами права на получение предусмотренной Федеральным законом № 209-ФЗ поддержки со стороны органов государственной власти, органов местного самоуправления, АО "Корпорация "МСП" и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, а также на участие в закупках крупнейших заказчиков", - отмечается в проекте закона.

Проект разработан в соответствии с пунктом один перечня поручений председателя правительства РФ по итогам встречи с представителями малого и среднего бизнеса Пермского края 2 апреля 2019 г. от 12 апреля 2019 г.