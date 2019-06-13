Минэкономразвития определило подрядчика на создание цифровой платформы для МСП

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития подвело итоги конкурсного отбора на создание единой национальной цифровой экосистемы для поддержки малого и среднего предпринимательства. В качестве подрядчика была выбрана компания INLINE Technologies, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

"Комиссией были рассмотрены две поступившие заявки и проведена оценка на соответствие установленным критериям. По итогам рассмотрения, единогласно принято решение об определении организации-победителя, которой стала компания INLINE Technologies", - сообщает пресс-служба ведомства.

Создание цифровой платформы пройдет в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Цифровая экосистема предполагает объединение на ее базе всех источников информации о производственных и сбытовых площадках, мерах поддержки, услугах и сервисах для малого и среднего бизнеса. Кроме того, она должна стать некой "шпаргалкой" для предпринимателей по требованиям от контрольно-надзорных органов, изменениям в регулирующем законодательстве, актуальным мерам адресной поддержки конкретных видов бизнеса.

"Платформа станет аналогом центра "Мой бизнес" в информационном пространстве, где предприниматель, зайдя в личный кабинет, увидит лучшие платформы и решения, которые есть на сегодня: образовательные площадки, сбытовые площадки - b2b, b2c и b2g, мы планируем поместить туда информацию и об экспортных площадках. Таким образом, там можно будет найти все те решения, которые помогут развивать и масштабировать бизнес", - приводит пресс-служба слова директора Департамента инвестиционной политики и предпринимательства Милены Арслановой.

Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на период до 2024 года. Одними из главных его целевых показателей являются увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек до 25 млн человек к 2024 году. На реализацию нацпроекта планируется выделить 481,5 млрд рублей.