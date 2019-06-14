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"Жизнь без мусора". Как стать предпринимателем, объявив войну пластику

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Описание
© Анна Иванцова/ТАСС
Лариса Петракова
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
История бизнеса московской предпринимательницы Ларисы Петраковой началась с простой идеи о том, что абсолютно каждый человек способен сделать этот мир немного лучше. Вот уже много лет Ларису заботил вопрос постоянно растущих мусорных свалок и проблем экологии. Несколько лет она разделяла бытовые отходы, сортируя пластик, стекло и бумагу, а затем познакомилась с концепцией французской активистки Беа Джонсон – Zero Waste, которая выступает за жизнь без мусора.
Лариса постаралась найти в Москве магазины, в которых можно было бы купить качественные продукты на развес, экологически чистую упаковку и другие товары многоразового использования, но таких в столице не оказалось, тогда девушка решила сама открыть такой магазин.
Чтобы запустить Zero Waste Shop предпринимательнице потребовалось около 1,3 млн рублей. Первый магазин расположился в Мякинино и едва выходил на самоокупаемость, но видя потенциал своего бизнеса, Лариса рискнула и переехала в пространство креативного кластера – Flacon. Удачно выбранное место увеличило клиентский поток в несколько раз.
Сегодня в магазине есть все, для того чтобы сделать жизнь без пластиковой упаковки не утопией, кроме того Zero Waste Shop всегда наполнен неравнодушными к проблемам экологии людьми. 
Идея, в которую так поверила Лариса, сегодня приносит девушке оборот 1,2 -1,3 млн рублей в месяц, из которых прибыль –10-20%. Теперь предпринимательница мечтает создать сеть супермаркетов "у дома", которые позволят снизить потребление продукции в пластиковой упаковке по всей Москве.
"Без отходов". Как заработать, заботясь об экологии
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