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Силуанов поручил упростить процесс включения предприятий в реестр МСП

Согласно действующему закону, предприятия вносятся в реестр МСП только раз в год - 10 августа

МАХАЧКАЛА, 14 июня. /ТАСС/. Включение малых и средних предприятий (МСП) в соответствующий реестр должно быть упрощено, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в пятницу на совещании о реализации нацпроектов по поддержке малого бизнеса, а также развитию международной кооперации и экспорта.

Согласно действующему закону, предприятия вносятся в реестр МСП только раз в год - 10 августа - на основании сведений, которыми располагает налоговая служба на 1 июля.

"Здесь какие-то нужны наверное более гибкие формы взаимодействия, потому что мы должны здесь быть комфортны бизнесу, - сказал Силуанов. - Давайте мы себе такие решения запишем в наши поручения".

Первый вице-премьер предложил Федеральной налоговой службе подумать о возможности включения малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в реестр МСП, например, по заявительному принципу или раз в квартал.

Нахождение в реестре МСП позволяет предприятиям претендовать на государственные льготы и преференции, предусмотренные для малого и среднего бизнеса.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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