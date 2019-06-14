Силуанов: лизинг оборудования востребован субъектами МСП

МАХАЧКАЛА, 14 июня. /ТАСС/. Лизинг является востребованным инструментом получения оборудования среди субъектов малого и среднего бизнеса, заявил в пятницу первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.

"Лизинг - востребованная форма взаимодействия и получения оборудования, машин малыми предпринимателями. Все, что востребовано предпринимателями МСП, будет расширяться. Мы сохраняем направление лизинга в нацпроекте, видим его востребованность", - сказал Силуанов.

Он также отметил, что лизинговые компании имеют возможность получить льготное кредитование, поэтому нет необходимости создавать лизинговые компании в каждом регионе РФ.

Ранее сообщалось, что компании, предоставляющие услуги лизинга субъектам малого и среднего предпринимательства смогут получить льготные кредиты по программе "6,5%" ("Шесть с половиной") Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).

Программа "Шесть с половиной" была разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития и Банком России. В рамках госпрограммы зафиксирована процентная ставка по кредитам в сумме не менее 50 млн рублей для субъектов малого бизнеса на уровне 11% годовых, для среднего - 10% годовых. Кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по этой программе, получают возможность рефинансирования в Банке России по ставке 6,5% годовых. Участниками программы выступают 12 банков с капиталом 100 млрд руб. и выше, среди которых такие крупные, как Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Газпромбанк и другие.