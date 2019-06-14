Силуанов: поддержка малого и среднего бизнеса важна для диверсификации экономики России

МАХАЧКАЛА, 14 июня. /ТАСС/. Поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП) необходима для диверсификации российской экономики, которую пока воспринимают только как сырьевую, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на совещании по реализации национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости".

"Это очень важный проект [нацпроект по поддержке МСП] с точки зрения создания новых рабочих мест, с точки зрения диверсификации экономики. Всегда шла речь раньше, что у России сырьевая экономика и она занимается только добычей нефти и газа. Отнюдь нет. Развитие малого бизнеса - один из основных драйверов сегодня", - сказал Силуанов. Он напомнил, что цель нацпроекта - увеличить число занятых в сфере МСП c нынешних 19 млн до 25 млн человек к 2024 году.

Работа правительства направлена на то, чтобы создать для этого комфортные условия, подчеркнул Силуанов.