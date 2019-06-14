Корпорация МСП может выделить 550 млн рублей на реализацию четырех проектов в Дагестане

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Корпорация МСП может оказать кредитно-гарантийную поддержку четырем инвестиционным проектам в Дагестане на сумму 550 млн рублей, сообщила пресс-служба Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП).

"Представители Корпорации МСП приняли участие в презентации четырех инвестиционных проектов Республики Дагестан, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка корпорации", - цитирует пресс-служба главу корпорации Александра Бравермана.

В числе проектов, которые могут получить поддержку - строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов компании "Матис", финансирование затрат в рамках проекта по производству томатной пасты фирмы "Овощи Юга", оптовая торговля сельскохозяйственными культурами производителя "Харвест" и приобретение холодильного оборудования для агрофирмы "Деметра".

По словам Бравермана, объем поддержки в рамках Национальной гарантийной системы может составить 266 млн рублей.

Корпорация МСП создана в июне 2015 года в соответствии с указом президента РФ на базе существующих структур - Агентства кредитных гарантий и МСП банка. Она выступает системным интегратором инструментов поддержки малых и средних предприятий. Это позволит в дальнейшем создать единую точку входа - "одно окно" - для включения предпринимателей в систему поддержки, а также обеспечить реализацию системных проектов в сфере развития малого и среднего предпринимательства.