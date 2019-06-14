Корпорация МСП разработает обучающие кейсы для предпринимателей, участвующих в госзакупках

МАХАЧКАЛА, 14 июня. /ТАСС/. Корпорация МСП планирует разработать образовательные кейсы с решениями по основным экономическим, юридическим и финансовым вопросам для представителей малого и среднего бизнеса. Об этом в пятницу сообщил глава Корпорации МСП Александр Браверман на круглом столе, посвященном закупкам для малого бизнеса в ходе рабочей поездки по нацпроекту МСП.

"Мы разработаем типовые кейсы с решениями в юридической, экономической, финансовой плоскостях [для предпринимателей, участвующих в госзакупках]. Они появятся на сайте Корпорации МСП и портале Бизнес-навигатора МСП", - сказал Браверман.

Кроме того, он отметил, что в 2018 году Корпорация МСП совместно с крупнейшими компаниями с госучастием провела 162 обучающих семинара для субъектов МСП более чем в 40 регионах России. Итогом образовательных мероприятий Браверман назвал рост объема закупок у малого и среднего бизнеса.

Согласно национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", размер госзакупкок у малого и среднего бизнеса должен вырасти с 3 трлн рублей в 2018 году до 5 трлн рублей в 2024 году.