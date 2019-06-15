Количество резидентов техноцентра "Бажен" в Югре достигло 20 компаний

ХАРБИН, 15 июня. /ТАСС/. Количество субъектов малого и среднего бизнеса, которые являются резидентами технологического центра "Бажен" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО-Югра), достигло 20. Об этом сообщил в субботу заместитель губернатора округа Николай Милькис на пленарном заседании V Российско-Китайского делового форума малого и среднего бизнеса в Харбине.

"Высоким научным и инновационным потенциалом обладает проект разработки Баженовской свиты - крупнейшего сланцевого образования в России. Компания "Газпромнефть" взяла на себя создание специализированных технологий для разработки Баженовской свиты, создав на территории Югры технологический центр. Он стал уникальной площадкой, объединившей компанию, производителей оборудования, разработчиков инноваций. Это малый и средний бизнес, сегодня у нас порядка 20 резидентов", - сказал он.

Милькис, презентуя инвестиционные возможности региона, также отметил высокий потенциал развития горно-промышленного кластера глубокой переработки. "Югра - экспортно-ориентированный регион, в общем объеме внешнеторгового оборота на долю экспорта в 2018 году пришлось 95%. На экспорт идут минеральное топливо, нефть и продукты переработки, биоматериалы. Основные поставки субъекта идут в Германию, Китай и Нидерланды. Среди приоритетных направлений несырьевого экспорта Югры можно выделить нефтесервисные услуги, нефтеперерабатывающие и рыболовческие комплексы <…> а также научно-технологические решения", - добавил он.

Помимо этого, по словам замгубернатора, в Европе и Азии пользуется спросом и продукция югорского агропрома, предприятий рыбопереработки.

Баженовская свита

"Газпром нефть" создала в ХМАО технологический центр "Бажен", получивший статус нацпроекта. Задача центра - найти подходящие технологии по добыче трудноизвлекаемой нефти из Баженовской свиты - группы нефтематеринских горных пород, выявленной в Западной Сибири на территории площадью около 1 млн кв. км. Так, до 2025 года планируется пробурить более 100 скважин в рамках поиска подходящей технологии.

Баженовская свита залегает на глубинах 2-3 км и имеет небольшую толщину. В ней сконцентрирована большая часть горючих сланцев России, содержащих как твердое органическое вещество (кероген), так и жидкую легкую нефть низкопроницаемых коллекторов (часто называемую сланцевой нефтью). Запасы углеводородов в баженовской свите являются трудноизвлекаемыми.

На долю Югры приходится порядка 42,5% общероссийской добычи нефти, по этому показателю регион занимает первое место в России.