"Cловить хайп на укулеле". Как бывший музыкант запустил прибыльный бизнес по продаже гитар

Предприниматель-музыкант

В конце 90-х Дмитрий Семаев приехал в Москву из Пензы и пытался сделать карьеру музыканта. Днем он обзванивал все городские злачные места, а вечером ехал выступать. Порой выступления срывались: в одно и то же заведение могли пригласить одновременно две музыкальные группы на вечер, в итоге кто-то из музыкантов должен был уезжать ни с чем. Семаев начал терять мотивацию.

"В какой-то момент силы просто закончились. Я решил оставить карьеру музыканта", - признается он.

В итоге Семаев стал пробовать себя в бизнесе, начав торговать различной электроникой в начале 2000-х. Дело шло с переменным успехом. Предприниматель переориентировался на ту сферу, в которой разбирался – в 2005 году он вместе с партнером открыл свой первый музыкальный магазин. Помимо гитар, в нем продавались и другие музыкальные инструменты. Однако, несмотря на профессиональную ориентацию в этой сфере бизнеса, предприниматель не учел невыгодную локацию магазина. Было решено продать свою долю партнеру. Вырученные деньги позволили пробовать себя в других сферах. Но идея собственного музыкального магазина все никак не покидала предпринимателя.

Блог об укулеле

"Я побегал по всем музыкальным магазинам, выписал все их положительные и все отрицательные стороны, а также выяснил свои личные страхи и свои преимущества. Разложив все по полочкам, у меня получился план и видение, как все должно быть", - говорит Семаев.

Предприниматель обратил внимание, что в поисковых запросах в интернете среди музыкальных инструментов набирает популярность укулеле (четырехструнный щипковый музыкальный инструмент, разновидность гитары – прим.). Ему пришла идея вести на YouTube (популярный видеохостинговый сайт, предоставляющий пользователям хранить и показывать видео – прим.) видеоблог об укулеле. В итоге пользователи, искавшие в интернете информацию об укулеле, стали переходить на видеоблог предпринимателя и делать заказы. Сегодня аудитория блога превышает 46 тыс. подписчиков.

Перед тем как открыть магазин, предприниматель сначала продавал музыкальные инструменты онлайн, лично доставляя заказы. Такой подход позволил ему лучше узнать своих клиентов, а также вести с ними переписку в социальных сетях и делать дружелюбные посты, тем самым наращивая лояльную аудиторию.

"Я не вкладывался в покупку рекламы. Я просто снимал видео на свой старый телефон. Когда у меня случался заказ, я садился в машину, и вез этот заказ, улыбался, благодарил", - вспоминает Семаев.

Музыкальные амбиции

Несмотря на то, что у Семаева первоначально не было финансовой возможности открыть магазин, он не сдавался. Он занял 200 тыс. рублей на аренду и ремонт помещения. Также в ход пошли старые связи. Основатель одной из дистрибьюторской компании предоставил Семаеву музыкальные инструменты на 1 млн рублей. Предприниматели заключили пари, согласно которому Семаев обязался в течение полугода стать крупнейшим по обороту продавцом среди специализированных гитарных магазинов, и в этом случае он мог не возвращать деньги. Он смог выполнить это условие. "Если ты делаешь действительно нужную штуку, то люди охотно за это отдают свои ресурсы", - уверяет Семаев.

Так три года назад появился "Гитарный клуб". Сегодня у предпринимателя три магазина — два в Москве и один в Санкт-Петербурге. Один из московских магазинов специализируется только на акустических гитарах. Второй располагается рядом, в нем продаются электронные гитары. Магазины совмещают в себе мастерские, где проводится доводка гитары. Последнее очень важно, поскольку если гитару не подстроить под конкретного человека и его стиль игры, то у него будут попросту болеть пальцы, объясняет предприниматель. Именно поэтому за рубежом при крупных музыкальных магазинах всегда есть мастерские.

По словам бизнесмена, сегодня у него самый высокий средний чек по рынку и самые большие продажи гитар средней ценовой категории. Месячный торговый оборот магазина на первых этапах был около 1,5 млн в месяц, а сейчас выручка составляет порядка 15 млн рублей в месяц. "До нас никто такие объемы гитар не продавал", - гордится предприниматель. Семаев рассчитывает нарастить оборот ежемесячной выручки до 30 млн рублей.

Место силы

Новые магазины Семаев открывать не планирует, а рынки за пределами Москвы и Санкт-Петербурга считает для себя неинтересными. "Наш магазин является для людей не просто магазином, а местом силы, куда приходят иногда не за покупкой, а чтобы поиграть на гитаре или познакомиться. И если мы будем расширяться, то мы просто потеряем это лицо. Вторая причина — очень сложно найти сотрудников. У нас многое завязано на мастерах. Мы собираем их просто по крупицам", - объясняет Семаев.

Гитара — самый популярный музыкальный инструмент, и около 60% продукции любого музыкального магазина, по оценкам Семаева, составляют именно гитары. Поэтому рынок очень конкурентный. Для привлечения покупателей Семаев использует сегодня контекстную рекламу и все современные средства продвижения продукции в интернете, но рекламирует прежде всего не товар, а стремится привлечь посетителей на свой сайт и страницы в соцсетях. Уже там команда Семаева, в первую очередь через видеоролики и прямое общение, рассказывает о концепции магазина, расширяя аудиторию единомышленников.

Как подчеркивает Семаев, "Гитарный клуб" продает лишь те гитары, которые полноправно могут называться музыкальными инструментами. По словам предпринимателя, "на рынке много хлама", который он называет "сувенирным гитарами". В свое время "Гитарный клуб" полностью отказался от реализации дешевых гитар. Это произошло после того, как однажды поставщик не смог обеспечить магазин продукцией всех ценовых категорий, и в магазине оставались лишь дорогие гитары. Покупатели смели их, не моргнув глазом, после чего Семаев понял, что продавать дешевые гитары не имеет смысла. С того момента у магазина выросла и выручка, и прибыль. "Это говорит о том, что когда ты знаешь свой рынок, можно попробовать немножко задрать планку, и это часто работает, - рассуждает Семаев. - Сейчас мы продаем гитары, и не по одной штуке, которые раньше никто даже не привозил. Рынок достаточно широкий, и узко мыслить на нем - плохая идея".

Сегодня компания Семаева сотрудничает с фабриками из России, Китая, Испании и планирует заключить контракт с двумя американскими фабриками.

Демпинг – это не выход

Каждый вновь открывшийся бизнес из любой сферы начинает с демпинга и старается максимально снижать цены, но сейчас для новичков это становится невозможно из-за дорогой рекламы, говорит Семаев: "Поэтому сейчас очень маленькие магазины – те, у кого нет идеи, нет лица, нет стратегии, нет любви к своему делу, нет предпринимательского ума – конечно, быстро сгорают как мотыльки на лампе". Пробиться на конкурентном рынке и найти свою нишу, в то время как по соседству с тобой давно и прочно окопались крупные игроки, трудно, полагает Семаев. При этом он положительно оценивает бизнес-климат для малых и средних предприятий в России: "Бизнес-климат у нас в целом хороший. Условия все [для запуска своего дела] есть". По мнению Семаева, многие начинающие предприниматели прогорают из-за того, что пытаются строить бизнес по навязанным чужим лекалам и попадают в "ловушки бизнес-тренингов". " И я постоянно вижу, как люди начинают играть в бизнес – не заниматься им, а играть. То есть вместо того, чтобы прыгнуть в свою машину и развозить товар, улыбаться, завоевывать внимание покупателей, строить бренд, они начинают заниматься управлением. Начинают собирать какую-то команду, не имея ни опыта, ни денег. Так не пойдет", - считает Семаев.

Положительно предприниматель оценивает и усилия московских властей. Так, он вспоминает про инициативу, которую намерен реализовать департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы – дать статус технопарков творческим центрам. Магазин Семаева как раз находится в таком творческом центре - в столичном дизайн-квартале "Флакон". "Инициатива хорошая", - говорит предприниматель. В то же время он напоминает, что, несмотря на все позитивные меры господдержки для бизнеса, в первую очередь предприниматель должен рассчитывать на себя.

Есть новые горизонты

В дальнейшем Семаев планирует открывать для себя новые сферы. Так, у него есть планы по созданию обучающих онлайн-курсов по различным темам — искусству, науке и бизнесу. Если "Гитарный клуб" является нишевым бизнесом и ограничен в росте в рамках задуманной предпринимателем концепции, то для онлайн-образования, по его мнению, потолка попросту не существует. Предприниматель ждет, что в этой сфере в ближайшее время должен произойти прорыв, который полностью изменит существующие модели обучения и образования.

Что касается музыкального магазина аутентичность проекта будет сохранена и дальше. "Люди рады приходить сюда, покупать гитары, общаться, участвовать в мастер-классах. Я не думаю, что мы будем как-то выжимать из него все соки и делать какого-то агрессивного игрока. Он (магазин. - ТАСС) и так работает эффективней всех на рынке. Чего нам еще желать?" - улыбается Семаев.

Беседовали Юлия Ермилова, Георгий Яшунский