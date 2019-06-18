Комиссия правительства одобрила переход госкомпаний на трехлетний план закупок у МСП

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности в понедельник одобрила законопроект, который обяжет госкомпании перейти с однолетнего на трехлетние планы закупок у малых и средних предприятий (МСП). Об этом сообщили порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, в пресс-службе правительства.

"Законопроектом предлагается расширить срок планирования закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства с одного года до трех лет. Это позволит участникам закупок, являющимся субъектами МСП, получать информацию о долгосрочных потребностях заказчиков и заблаговременно принимать решение об участии в закупке", - отметили в пресс-службе.

Поправки в Федеральный закон №223 о корпоративных закупках были подготовлены Минфином согласно национальному проекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства 20 июня.

По действующему закону, госкомпании и госкорпорации должны отводить МСП не менее 18% своего годового заказа (ранее Минфин подготовил законопроект, увеличивающий квоту до 20%). Сейчас компании с госучастием планируют закупки у МСП только на один год.

По итогам 2018 года малый и средний бизнес получил госзаказ на 3,26 трлн рублей. Согласно нацпроекту, размер госзакупок у МСП должен вырасти к 2024 году до 5 трлн рублей.