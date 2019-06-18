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Корпорация МСП поддержит мясные фермы

На обучающем семинаре для сельхозпроизводителей в Липецке представили "коробочный" продукт

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) презентовала специальные меры господдержки для скотоводческих ферм, сообщила во вторник пресс-служба корпорации.

"Коробочный" продукт был представлен на обучающем семинаре для сельхозпроизводителей в Липецке, организованном Корпорацией МСП совместно с Х5 Retail Group и Минсельхозом при поддержке администрации Липецкой области.

"В рамках обучающего семинара представители Корпорации МСП представили сельхозпроизводителям "коробочный" продукт, разработанный корпорацией для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельхозкооперативов, и типовое готовое решение для фермеров в отрасли мясного скотоводства, разработанное совместно с Национальным союзом производителей говядины", - говорится в сообщении. Актуальная версия продукта размещена на портале "Бизнес-навигатора МСП" в разделе "Руферма".

На семинаре предпринимателей проинформировали о новых мерах господдержки в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации". А представители Х5 Retail Group (магазины "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") рассказали об особенностях работы с торговой сетью и требованиях к поставщикам. Фермеры в свою очередь презентовали свою продукцию.

В Липецкой области реализуется программа развития кооперации, в регионе создан Центр компетенций агропромышленного комплекса, который помогает предпринимателям в сбыте сельскохозяйственной продукции и оказывает фермерам информационную и консультационную поддержку.

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