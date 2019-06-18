Университет "Синергия" займется популяризацией малого бизнеса в рамках нацпроекта

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Университет "Синергия" стал победителем конкурса Минэкономразвития на проведение PR-кампании по популяризации предпринимательства в рамках нацпроекта по МСП, сумма контракта составит 798 млн рублей. Об этом сообщила директор департамента инвестиционной политики и предпринимательства МЭР Милена Арсланова журналистам во вторник по окончании заседания конкурсной комиссии.

"После рассмотрения всех поступивших на конкурс заявок, члены комиссии приняли решение в пользу университета "Синергия". Теперь подрядчику предстоит осуществить федеральную кампанию по популяризации предпринимательства, улучшению имиджа предпринимателя, доведению до бизнес-сообщества информации о государственных мерах поддержи", - сказала Милена Арсланова.

По словам представительницы ведомства, концепция, предложенная университетом, комплексная и состоит из мероприятий в различных информационных средах: социальных сетях, печатных средствах массовой информации, телевидении, что в полной мере отвечает поставленному техническому заданию.

Кроме того, конкурсная комиссия определила подрядчика по проведению социологических опросов, что позволит оценивать эффективность работ по популяризации. Для этой функции Минэкономразвития заключит контракт на 27 млн рублей с аналитическим центром "НАФИ". "Через проводимые центром социальные опросы с представителями бизнеса и населения мы сможем понять правильно ли выбраны стратегии по популяризации", - добавила Милена Арсланова.

Университет "Синергия" - один из крупнейших частных экономических вузов страны. В структуре университета десять факультетов и 58 кафедр. Обучение осуществляется как по классическим программам средне-специального образования, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, а также предоставляет возможность повышения квалификации, профессиональной переподготовки и получения бизнес-образования в различных обучающих форматах.

Федеральный проект по популяризации предпринимательства входит в структуру нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Он включает в себя целый комплекс мероприятий, направленных на увеличение числа занятых в секторе МСП. Для желающих попробовать себя в предпринимательстве федпроект предполагает ряд обучающих программ основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и другим навыкам предпринимательской деятельности.