Фонд выдачи займов малому и среднему бизнесу заработает в ЕАО к осени

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Власти Еврейской АО создадут фонд для выдачи займов малому и среднему бизнесу регионе. Работу он начнет к осени 2019 года, сообщила ТАСС в среду заместитель начальника управления экономики правительства региона Ирина Витютнева.

"В области создается фонд "Микрокредитная компания ЕАО", эта структура ориентирована на возвратную финансовую поддержку малого и среднего бизнеса. Организация уже зарегистрирована, сейчас собираются документы для прохождения аккредитации на получение права выдавать микрозаймы, заработать он должен к осени", - сказала она.

Фонд будет предоставлять займы до 5 млн рублей малым и средним предприятиям разных отраслей под небольшие проценты на срок до трех лет. Организация разработает ряд продуктов: для бизнеса сельскохозяйственной отрасли, промышленной, возможно, для резидентов территории опережающего социально-экономического развития. Витютнева уточнила, что уже в 2019 году займы смогут получить около 60 предприятий, зарегистрированных на территории области. На эти цели предусмотрено 66 млн рублей в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Мы рассчитываем на докапитализацию, предоставление дополнительных средств из федерального бюджета. Будем ежегодно заявляться на пополнение фонда. В последующие годы займы будут предоставляться примерно 60-75 компаниям", - сказала Витютнева.

Она добавила, что это будет первый подобный фонд в регионе.

Мероприятия нацпроекта в ЕАО

Витютнева также сообщила, что область в 2019 году получит из федерального бюджета по нацпроекту более 140 млн рублей на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса.

Помимо создания фонда средства пойдут на развитие экспортно-ориентированного центра, на популяризацию предпринимательства, проведение обучения граждан. В планах на 2019 год также создание единой структуры "Мой бизнес" на базе Центра поддержки предпринимательства для работы с предпринимателями по принципу одного окна. Также будет открыт Центр сельхозкомпетенций для развития сельскохозяйственной кооперации.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ на период до 2024 года. Его структура включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.