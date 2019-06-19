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Господдержка сохранится для выросших представителей МСП на время исполнения контрактов

Сейчас крупным бизнесом считаются предприятия с годовой выручкой от 2 млрд рублей, а штатная численность - от 250 человек

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Компании, которые переросли по своим параметрам малые и средние предприятия (МСП), смогут до конца исполнения контрактов продолжить получать поддержку со стороны государства. Соответствующее поручение дало правительство, сообщили порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, в пресс-службе кабинета министров.

"Минэкономразвития, Минфину совместно с АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" в рамках реализации национального проекта подготовить предложения о сохранении режима государственной поддержки до конца срока исполнения контрактов в случае превышения субъектом МСП установленных ограничений для признания их субъектом МСП", - говорится в поручении.

Для малого и среднего бизнеса в России действуют различные меры господдержки, в том числе льготное кредитование, госгарантии, информационные сервисы и квоты на участие в госзакупках.

Сейчас крупным бизнесом считаются предприятия, чья годовая выручка составляет от 2 млрд рублей, а штатная численность - от 250 человек.

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