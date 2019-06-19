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Госкомпании будут штрафовать за срыв сроков оплаты закупок

Также предполагается, что будет унифицирован размер оплаты, которую операторы электронных площадок взимают с победителей аукциона

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Госкомпании и госкорпорации будут нести административную ответственность за несвоевременную оплату закупочных контрактов. О соответствующем правительственном поручении сообщили порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, в пресс-службе кабинета министров.

"ФАС, Минфину подготовить предложения об установлении административной ответственности за нарушение срока оплаты контракта, заключенного по итогам торгов в соответствии с положениями федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и внести их в правительство РФ", - говорится в поручении.

Также ведомствам поручено проработать вопросы, касающиеся унификации предельного срока оплаты по контрактам. Кроме того, будет унифицирован размер оплаты, которую операторы электронных площадок взимают с победителей аукциона.

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