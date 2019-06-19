Малый бизнес в моногородах получит дополнительные льготы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Малые и средние предприятия (МСП), реализующие в моногородах инвестиционные проекты, получат дополнительную поддержку со стороны государства в виде займов под гарантии. О соответствующем правительственном поручении сообщили порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, в пресс-службе кабинета министров.

"Минэкономразвития совместно с Фондом развития моногородов подготовить предложения о предоставлении займов субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим инвестиционные проекты на территории моногородов, с использованием механизма предоставления гарантий (поручительств) региональными гарантийными организациями", - говорится в поручении.

Для малого и среднего бизнеса в России действуют различные меры господдержки, в том числе льготное кредитование, госгарантии, информационные сервисы и квоты на участие в госзакупках. Системным интегратором мер господдержки малого бизнеса выступает Корпорация МСП.

Фонд развития моногородов был учрежден в 2014 году Внешэкономбанком (сейчас - ВЭБ.РФ), он занимается формированием условий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода.