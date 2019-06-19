Российская компания увеличит производство дронов при поддержке Корпорации МСП

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российский стартап увеличит объемы производства квадрокоптеров и дронов при поддержке Сбербанка и Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщили ТАСС в пресс-службк корпорации.

"Московской стартап-компании ООО "Коптер Экспресс Технологии" открыт кредит на сумму 50 млн рублей в Сбербанке по ставке 8,5%. Корпорация МСП предоставила обеспечение по кредиту в виде гарантии на сумму 50 млн рублей <…> Средства направлены на приобретение комплектующих, материалов и сырья для увеличения объема выпуска образовательных квадракоптеров и промышленных дронов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, компания увеличивает объемы производства продукции в связи с ростом спроса на отечественном и зарубежном рынках. Только за 2018 год предприятие выпустило и реализовало более 1,3 тыс. летательных аппаратов. В 2019 году планируется увеличить объем производства до 2 тыс. экземпляров.

Корпорация МСП предоставила гарантию по кредиту компании по направлению поддержки инновационных высокотехнологичных субъектов МСП. При реализации проектов в отдельных высокотехнологичных отраслях (IT, биотехнологии, робототехника, фармацевтика, машиностроение, экология, энергетика и т.д.) гарантийное покрытие корпорации может достигать 100% суммы кредита (при сумме гарантии не более 50 млн рублей).

Гарантийная поддержка корпорации в размере 5,2 млрд рублей, предоставленная субъектам малого и среднего предпринимательства по данному направлению с 2017 года, позволила компаниям привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 9,7 млрд рублей для реализации высокотехнологичных стартап-проектов.