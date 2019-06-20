Серию обучающих онлайн-семинаров для предпринимателей создадут в Кемерове

КЕМЕРОВО, 20 июня. /ТАСС/. Цикл бесплатных обучающих онлайн-семинаров для малого и среднего бизнеса создадут в Кемерове в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Видео-уроки будут посвящены основам ведения бизнеса и финансовой грамотности, сообщила ТАСС директор кемеровского Центра поддержки предпринимательства Кристина Шинкарюк.

"Начинающие предприниматели сталкиваются с проблемой нехватки знаний в новых областях - это онлайн-маркетинг, построение команды, техника продаж, налоговое законодательство, взаимодействие с надзорными органами. Отсюда высокий спрос на онлайн-курсы. Мы решили создать цикл бесплатных видео-уроков совместно с экспертами и лучшими бизнес-тренерами города, чтобы предприниматели могли в удобное время и без дополнительных затрат получить новые знания", - сказала Шинкарюк.

Первые вебинары уже опубликованы на официальных страницах кемеровского Центра поддержки предпринимательства в социальных сетях и видео-хостингах. Они посвящены обучению продвижения бизнеса, правилам отчисления страховых взносов, использованию онлайн-касс.

"С нами активно сотрудничают специалисты Федеральной налоговой службы, Роспотребнадзора, юристы, финансисты, маркетологи - эксперты из различных отраслей, чьи знания и опыт могут быть полезны малому и среднему бизнесу", - добавила руководитель Центра поддержки.

Цикл онлайн-курсов создается в рамках федерального проекта "Популяризация предпринимательства". В Кузбассе за шесть лет реализации нацпроекта планируется обучить почти 8 тыс. бизнесменов.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы, включает федеральные проекты: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.