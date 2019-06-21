Дневник предпринимателя: всегда свежие цветы и кристальная честность = успех в бизнесе

Сначала я открывала салоны цветов в спальных районах Москвы, а потом потихонечку перебиралась в центр. На первых порах приходилось быть и продавцом, и бухгалтером, и юристом. Когда появились лишние средства, я не стала экономить на специалистах. Все-таки каждый должен заниматься своим делом. Даже если вы досконально освоили бухучет и какие-то юридические моменты при заключении договоров, то где-то все равно допустите ошибку. В какой-то момент она может вам обойтись слишком дорого. Поэтому, как только появляется возможность нанять спецов – не экономьте, можно даже на аутсорсинг. Поверьте, они сберегут вам кучу нервов, а вы сможете потратить энергию на развитие бизнеса.

До того, как заняться бизнесом, я работала в силовых структурах – профессия больше мужская, нежели женская. Потом решила уйти в предприниматели – было несколько бизнес-проектов. Но только запустив в начале 2000-ых новое дело - цветочный бизнес, поняла - это прямо мое-мое. Возможно, это была своего рода компенсация моей суровой работы на госслужбе, но в этом проекте все настолько нравилось и буквально хотелось "порхать" - тут даже сомнений не возникло в правильности выбора. Поэтому, если запуск первого дела не пошел или не нравится, не бойтесь пробовать что-то еще. Главное найти свое, тогда дело пойдет. Если не получилось с первого раза - нет ничего страшного. Не надо из-за этого сомневаться в своих предпринимательских способностях. Это тут совершенно ни при чем.

Периоды депрессии бывают у всех

От депрессий в предпринимательском деле невозможно застраховаться – это бывает у всех. Но их можно по времени сократить. У меня бывают периоды: вот идет хорошо торговля, а потом раз – все встало, не покупают цветы. Ну, не идут продажи и все! Хотя место проходимое, цветы свежие. В такие моменты хочется прямо белугой реветь. Но я говорю себе "Лена, стоп!" и переключаюсь на что-то другое. Это может быть хобби, которое приносит вам удовольствие или общение с детьми – главное постараться полностью переключить внимание на что-то другое. После этого проще смотреть на бизнес и сложности. Ситуацию трезво оцениваешь.

Дети – твои союзники

К слову, о детях. Когда ты становишься предпринимателем, то времени на семью не хватает. Я не исключение. Но я нашла выход – сделала детей своими союзниками, начав привлекать их в свой бизнес. После этого они начали понимать мои предпринимательские проблемы и даже самостоятельно вести небольшие рабочие процессы, ну, и в целом им стало нравиться заниматься цветами. Обстановка в семье сразу потеплела. Ведь мы поняли - мы в одной лодке. Кроме того, племянница тоже работает у меня, скоро окончит курсы флористов, станет настоящим профессионалом. Причем мы с сестрой не заставляли – это ее желание. Я очень надеюсь, что наши дети и повзрослев не потеряют желание заниматься цветами. У меня на бизнес большие планы.

Достаточно делать очень хорошо

Как ни странно, чтобы иметь успех в бизнесе достаточно делать свое дело очень хорошо. Я серьезно. У меня ежедневно свежие цветы, мы очень строго это контролируем. Мы тут кристально честны. Не прибегаем ни к каким уловкам, чтобы сделать несвежий букет свежим. Купив хоть раз несвежие цветы, люди уже не вернутся. На самом деле – это относится к абсолютно любому виду бизнеса. Люди не дураки. И мы не в Советском Союзе, когда выбора особо не было. Конкуренция сегодня есть, она должна быть здоровой. Век недобросовестных предпринимателей очень короток. Вспомнился один случай, подтверждающий эту правду жизни. Совершенно случайно в один из моих салонов заглянул президент одной крупной российской нефтегазовой компании. Мы даже не знали о его приходе. Он зашел в магазин и получил свежий букет, продавцы не пытались накрутить цену или навязать дополнительные покупки. Ему просто дали то, что нужно. Теперь мы обслуживаем всю компанию. Надо просто делать очень хорошо. Вот ключ к успеху. В России – точно.

Маленькая выгода для покупателей = большая лояльность

Кроме того, мы с удовольствием подсказываем покупателям, как выбрать свежие цветы. К примеру, розы: надо потрогать бокал (бутон – прим.), если он жесткий – это значит, что роза свежая. Если бокал проминается, значит цветок уже старый. Видите, как просто. Маленькая и, главное, полезная подсказка покупателям, а они же потом с нами остаются на много-много лет.

Государство может быть эффективным

Я сталкиваюсь мифами, в том числе и со стороны действующих предпринимателей, что от властей лучше ничего не ждать. Ребята, это не так. Вылезайте из своего средневековья. Меры господдержки для предпринимателей есть, я бы даже сказала – их в избытке. Но надо до них дойти или хотя бы в интернете погуглить. Расскажу, чем пользуюсь лично. Как-то мне рассказали о портале "Бизнес-навигатор МСП" (онлайн-ресурс, разработанный Корпорацией МСП для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело – прим.). Я зашла и поняла, что, оказывается, через него можно подбирать помещения в Москве, Подмосковье и других городах России. Кроме того, там сразу можно посчитать людской трафик, посмотреть конкурентов рядом и даже протестировать вид бизнеса, сразу кликнув на понравившееся помещение. Выгода налицо. Дошла бы сама? Думаю, да. Но хорошо, что рассказали. Собственно, там же можно узнать о всех видах поддержки, которые сегодня предоставляются малым и средним предпринимателям.

Мечтать не вредно

Счастлива ли я? Определенно, да. Но человек, а в особенности, предприниматель всегда хочет большего. Хочу и я. И считаю, что без мечты сложно идти вперед и развивать бизнес. А когда постоянно думаешь о желаемом, еще и прилагаешь усилия для достижения цели, как правило, мысли быстро реализуются. Сегодня у меня салоны в центре Москвы. Я начинала с годового оборота в 3 млн рублей, сегодня – это порядка 30 млн рублей. Если бы не мечтала, то не было бы этих показателей. Поэтому следующая мечта – украшать живыми цветами свадьбы таким образом, чтобы прямо все утопало в цветах. Это так красиво. Уверена – сбудется! Надо лишь приложить усилия.