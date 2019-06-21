Портал поставщиков запустит серию обучающих прямых трансляций

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Интернет-ресурс "Портал поставщиков" будет транслировать обучающие эфиры для предпринимателей Москвы и регионов РФ. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Проект "LIVE-закупки. Портал поставщиков" включит в себя серию обучающих эфиров для предпринимателей Москвы и регионов РФ", - цитирует пресс-служба руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева.

По его словам, прямые трансляции позволят представителям малого бизнеса узнать о возможностях портала поставщиков из любой точки страны, задать вопросы и получить оперативные ответы.

"Обучающие трансляции помогут как новичкам, так и опытным пользователям ресурса адаптироваться к изменениям, разобраться в функционале и эффективнее работать с закупками малого объема", - убежден Дегтев.

По информации пресс-службы, первый эфир "Котировочные сессии" состоится 27 июня в 11.00, в рамках которого эксперты и разработчики портала поставщиков расскажут о нововведениях на портале поставщиков, объяснят, как участвовать в котировочных сессиях и как выставить оферту после них, а также ответят на вопросы зрителей.

Федеральный проект по популяризации предпринимательства входит в структуру нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Он включает в себя комплекс мероприятий, направленных на увеличение числа занятых в секторе МСП. Для желающих попробовать себя в предпринимательстве федеральный проект предполагает ряд обучающих программ основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и другим навыкам предпринимательской деятельности.