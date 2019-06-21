Снижение ключевой ставки не отразится на льготных кредитах для бизнеса

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Снижение ключевой ставки Банка России до 7,5% не повлияет на программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.

"Применительно к программе [льготного кредитования для МСП, ставка составляет] 8,5%, данное решение не повлияет на конкретные параметры программы, так как конечная ставка для заемщика определяется как ключевая ставка Центрального банка РФ, действующая на дату заключения кредитного договора, увеличенная не более чем на 2% годовых, но не более 8,5% годовых ", - сообщили в министерстве.

При этом в Минэкономразвития отмечают, что снижение учетной ставки ЦБ РФ на 25 базисных пунктов до 7,5% в целом позитивно повлияет на рынок кредитования, поскольку повысит доступность заемных средств для бизнеса.

Программа льготного кредитования разработана Минэкономразвития РФ и реализуется совместно с Корпорацией МСП в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" с февраля 2019 года. Она позволяет малому бизнесу получить в уполномоченных банках займы по ставке не более 8,5% годовых.

Банк России 14 июня 2019 года снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5%. На трех предыдущих заседаниях в этом году ЦБ сохранял ее на уровне 7,75% после прошлогоднего повышения.