"Мороженое - это волшебство"‎. Как создать бизнес на любви к пломбиру и семейных ценностях

До того как основать собственное производство мороженого, Гайк Акопян 16 лет проработал в ресторанной индустрии. Пройдя путь от официанта до управленца, он стал человеком, который знает о ресторанном бизнесе буквально все. Но в то же время ему не давала покоя идея запустить семейный бизнес. Тем более, отец работал инженером-технологом по молочной продукции.

"‎Мне было жаль, что папа работает на чужих людей в различных компаниях. Я постоянно думал, что нужно объединить мои навыки и его знания с целью создать дело, которое поможет ресторанной индустрии", - рассказывает Гайк.

В феврале 2014 года предприниматель стал воплощать мечту в жизнь. Его целью было начать бизнес с минимальными инвестициями и без банковских займов. Кредитам и инвесторам Акопян предпочел продажу личного автомобиля и помощь друзей.

"Первоначальным капиталом стали деньги от продажи машины. Потом двое моих друзей согласились поддержать проект личными средствами. Общие инвестиции в предприятие составили 3,5 млн рублей - на эту сумму мы закупили оборудование, сняли помещение в московском технопарке "Нагатино" (технопарк подведомственен департаменту предпринимательства и инновационного развития Москвы – прим.) и запустили производство".

"Место - технопарк Нагатино - было выбрано не случайно. У него выгодное расположение – метро, транспортные развязки. Кроме того, я живу рядом с технопарком. Поэтому мы сразу заключили пятилетний договор аренды и адаптировали под производство помещение бывшей столовой", - отмечает Гайк.

Ложка дегтя в бочке мороженого

На первых порах Гайк Акопян столкнулся с типичными проблемами начинающего предпринимателя: высокой конкуренцией и недоверием клиентов к новому бренду. Но по-настоящему попрощаться с "розовыми очками" пришлось в тот момент, когда от него отвернулись коллеги по ресторанной индустрии.

"У меня было много друзей шеф-поваров и управляющих ресторанами, которые горячо поддержали мою бизнес-идею. Но поддержали словами. Когда мы произвели первую партию мороженого WonderIce, никто из них не стал с нами сотрудничать", - рассказывает предприниматель.

Прокладывать дорогу в ресторанную индустрию уже в качестве поставщика Акопяну пришлось самостоятельно. Он признается, что выйти на рынок с новым продуктом было непросто.

"Я приходил в рестораны и устраивал дегустации - это единственный способ конкурировать с крупными лидерами рынка мороженого. У них огромные маркетинговые бюджеты и доверие потребителей, а у меня не было ни того, ни другого", - вспоминает бизнесмен.

Во время дегустаций Акопян столкнулся с огромным количеством самых разнообразных запросов со стороны ресторанного бизнеса.

"Каждый ресторан хочет получить эксклюзивную продукцию, сделанную специально для него. За три первых месяца на рынке мы выслушали множество отзывов и предложений разной степени конструктивности. Прислушались только к самым веским: дай ресторанам волю - они сами придут к тебе на производство и будут диктовать свои правила", - улыбается Акопян.

Состав и рецепт волшебства

Сегодня у предпринимателя 80 ресторанов-партнеров. Большая часть из них в Москве, но есть и в регионах - Тольятти и Казани. По словам Акопяна, его продукцию ценят за 100% натуральность состава.

"Мы с отцом готовим мороженое в соответствии с ГОСТ (Государственный стандарт), по которому он работал на молочных предприятиях в советское время. Поэтому натуральные ингредиенты - главное для нас", - объясняет Акопян.

Сегодня в составе мороженого только самое необходимое: цельное молоко, сливочное масло 82,5% жирности, сухое молоко, вода, сахар, глюкоза и желатин.