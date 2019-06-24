"Мороженое - это волшебство"‎. Как создать бизнес на любви к пломбиру и семейных ценностях

До того как основать собственное производство мороженого, Гайк Акопян 16 лет проработал в ресторанной индустрии. Пройдя путь от официанта до управленца, он стал человеком, который знает о ресторанном бизнесе буквально все. Но в то же время ему не давала покоя идея запустить семейный бизнес. Тем более, отец работал инженером-технологом по молочной продукции.
"Мне было жаль, что папа работает на чужих людей в различных компаниях. Я постоянно думал, что нужно объединить мои навыки и его знания с целью создать дело, которое поможет ресторанной индустрии", - рассказывает Гайк.
В феврале 2014 года предприниматель стал воплощать мечту в жизнь. Его целью было начать бизнес с минимальными инвестициями и без банковских займов. Кредитам и инвесторам Акопян предпочел продажу личного автомобиля и помощь друзей.
"Первоначальным капиталом стали деньги от продажи машины. Потом двое моих друзей согласились поддержать проект личными средствами. Общие инвестиции в предприятие составили 3,5 млн рублей - на эту сумму мы закупили оборудование, сняли помещение в московском технопарке "Нагатино" (технопарк подведомственен департаменту предпринимательства и инновационного развития Москвы – прим.) и запустили производство".
"Место - технопарк Нагатино - было выбрано не случайно. У него выгодное расположение – метро, транспортные развязки. Кроме того, я живу рядом с технопарком. Поэтому мы сразу заключили пятилетний договор аренды и адаптировали под производство помещение бывшей столовой", - отмечает Гайк.
Ложка дегтя в бочке мороженого
На первых порах Гайк Акопян столкнулся с типичными проблемами начинающего предпринимателя: высокой конкуренцией и недоверием клиентов к новому бренду. Но по-настоящему попрощаться с "розовыми очками" пришлось в тот момент, когда от него отвернулись коллеги по ресторанной индустрии.
"У меня было много друзей шеф-поваров и управляющих ресторанами, которые горячо поддержали мою бизнес-идею. Но поддержали словами. Когда мы произвели первую партию мороженого WonderIce, никто из них не стал с нами сотрудничать", - рассказывает предприниматель.
Прокладывать дорогу в ресторанную индустрию уже в качестве поставщика Акопяну пришлось самостоятельно. Он признается, что выйти на рынок с новым продуктом было непросто.
"Я приходил в рестораны и устраивал дегустации - это единственный способ конкурировать с крупными лидерами рынка мороженого. У них огромные маркетинговые бюджеты и доверие потребителей, а у меня не было ни того, ни другого", - вспоминает бизнесмен.
Во время дегустаций Акопян столкнулся с огромным количеством самых разнообразных запросов со стороны ресторанного бизнеса.
"Каждый ресторан хочет получить эксклюзивную продукцию, сделанную специально для него. За три первых месяца на рынке мы выслушали множество отзывов и предложений разной степени конструктивности. Прислушались только к самым веским: дай ресторанам волю - они сами придут к тебе на производство и будут диктовать свои правила", - улыбается Акопян.
Состав и рецепт волшебства
Сегодня у предпринимателя 80 ресторанов-партнеров. Большая часть из них в Москве, но есть и в регионах - Тольятти и Казани. По словам Акопяна, его продукцию ценят за 100% натуральность состава.
"Мы с отцом готовим мороженое в соответствии с ГОСТ (Государственный стандарт), по которому он работал на молочных предприятиях в советское время. Поэтому натуральные ингредиенты - главное для нас", - объясняет Акопян.
Сегодня в составе мороженого только самое необходимое: цельное молоко, сливочное масло 82,5% жирности, сухое молоко, вода, сахар, глюкоза и желатин.
"Сухое молоко необходимо, чтобы абсорбировать лишнюю жидкость, глюкоза влияет на послевкусие мороженого, а желатин помогает связать несвязуемое - жир и воду", - рассказывает предприниматель.
Сегодня у предпринимателя 35 сортов мороженого, 10 видов сорбета, но любимым мороженым для его клиентов остается пломбир.
"Многим полюбился наш пломбир с базиликом, а однажды по заказу ресторана мы сделали мороженое с грибом трюфель", - не без гордости сообщает Акопян.
При этом предприниматель принципиально не использует красители и ароматизаторы при производстве лакомства.
"К примеру, в клубничное мороженое мы добавляем только натуральную клубнику - и все. Не подкрашиваем, не усиливаем аромат. Что дала природа клубнике по цвету и вкусу, то и проявляется в мороженом. И так у нас во всем", - рассказывает Акопян.
Приготовление одного килограмма мороженого занимает целый рабочий день - восемь часов. Лакомство проходит несколько стадий: сначала все компоненты объединяют в одну смесь, которую нагревают до 90 градусов, а затем охлаждают.
Следующий этап - созревание: четыре часа смесь выдерживают при температуре +4, чтобы добиться сбалансированности ингредиентов и полноты вкуса.
"Именно в этот момент происходит волшебство, чудо: мороженое становится мороженым. Отсюда и наше название – WonderIce (перевод. – чудо льда) ", - объясняет бизнесмен.
После "волшебного" созревания мороженое помещают в оборудование под названием фризер, где охлаждают до -6 градусов и насыщают кислородом. Готовый продукт упаковывают и отправляют на финальный этап, а именно закаливание - заморозку до -35 градусов, который позволяет увеличить срок годности мороженого.
Цена независимости
Инвестиции в компанию за пять лет существования бренда пока не окупились. Однако оборот предприятия существенно вырос.
"Когда мы начинали, то продавали 5 кг мороженого в месяц. Сегодня сбываем в среднем одну тонну с ежемесячной выручкой 450 тыс. рублей", - делится Акопян.
При этом предприниматель признается, что сейчас производственные мощности предприятия задействованы только на 15-20%. Это означает, что предприятию есть, куда расти, и открывает широкие горизонты планирования.
"Несмотря на то, что сегодня на производстве работает всего три человека – отец, жена и я, мы могли бы производить намного больше весового мороженого. Это наша главная цель в ближайшем будущем. Если говорить про далеко идущие планы, то это розничные продажи, возможно, с доставкой на дом и запуск молочного предприятия, которое будет выпускать всю линейку молочной продукции", - рассказывает бизнесмен.
Предметом гордости Акопяна является его финансовая независимость. Недавно он выкупил долю своего бизнеса у одного из партнеров, и теперь владеет 75,5% компании.
Бизнесмен подчеркивает, что свое дело позволило ему приобрести уникальный опыт.
"За пять лет я прошел серьезную школу на своем же собственном предприятии. Даже окончив курсы MBA я бы не получил бы столько полезных навыков", - отмечает предприниматель.
По его мнению, любому предприятию по производству продуктов питания требуется минимум семь лет, чтобы выйти на самоокупаемость. Пять лет уже позади, поэтому в ближайшие два года Акопян будет стремиться увеличить прибыль.
"Чем предприниматель отличается от бизнесмена? Предприниматель предпринял некие действия, запустил проект, начал работать. Бизнесмен сделал все то же самое, только довел проект до прибыли. Я сейчас перехожу от предпринимателя к бизнесмену и надеюсь, что в следующие два года у меня получится резко увеличить прибыль, чтобы ощутить кайф от того, что мы создали", - подводит итог Акопян.
Беседовала Екатерина Виноградова