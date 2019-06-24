"Ъ": AliExpress начнет продавать товары российского малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Китайская торговая площадка AliExpress начинает подключать российский малый и средний бизнес, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя онлайн-платформы Антона Пантелеева.

На площадке будут торговать малые и средние предприятия, в том числе индивидуальные предприниматели. На первом этапе они смогут реализовывать товары только на российском рынке, в дальнейшем география будет расширяться.

В компании отмечают, что требования к российским продавцам будут минимальны, без ограничений по обороту, сервису или доставке. Поставщики будут сами решать, в каких регионах продавать продукцию, доставлять товары можно будет своими силами либо с использованием сервисов AliExpress. "Это особенно полезно небольшим бизнесам в регионах - для них охват всей России на начальном этапе слишком затратен, но хорошие продажи помогут масштабируемости в будущем", - отметил гендиректор AliExpress в России Лю Вэй.

AliExpress также изменит позиционирование торговой площадки Tmall и переориентирует ее на крупные бренды. Сейчас на Tmall в России представлено около 100 тыс. товарных наименований и более 500 брендов, свыше половины из которых - российские.